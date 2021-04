Superliiga üks eestvedajaid tunnistas kaotust, projekt pandi sahtlisse

"Olen jätkuvalt veendunud projekti suures potentsiaalis, kuid hetkel sellega edasi ei minda," lausus veel teisipäeva õhtul meeskondade "verevandele" viidates sarjaga jätkata lubanud Agnelli kolmapäeval Reutersile. Projekti üks põhilisi eestvedajaid Agnelli lisas, et tema hinnangul olnuks Superliiga näol tegemist olnud maailma parima võistlusega.

12 asutajameeskonda – AC Milan, Arsenal, Madridi Atletico, Chelsea, Barcelona, Milano Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Madridi Real ja Tottenham Hotspur – olid pühapäeva õhtul välja tulnud ühisavaldusega, kus teatasid plaanist luua Meistrite liigat asendav Euroopa Superliiga. Uues sarjas pidanuks plaanide kohaselt osalema kokku 20 klubi, seejuures olnuks asutajaliikmete osalus iga-aastaselt garanteeritud.

Suurklubid rõhutasid uue võistlussarja loomise ajendina soovi tagada finantsstabiilsus ning tippklubide ja -mängijate regulaarne mõõduvõtt, viidates Euroopa jalgpalli majandusmudeli ebastabiilsusele, ent sellega satuti koheselt fännide, meedia ja poliitikute kriitikatule alla. Samuti hoiatas Euroopa jalgpalli katuseorganisatsioon UEFA üheskoos Inglismaa, Hispaania ja Itaalia alaliitude ning kõrgliigadega suurklubisid Superliigiga liitumise eest, viidates potentsiaalsetele sanktsioonidele.

Teisipäeva õhtul kogunes Londoni Chelsea Inglismaa kõrgliiga kohtumise eel meeskonna kodustaadioni ümber ligi tuhatkond fänni, et avaldada meelt Superliiga vastu. Hilisõhtul, pärast sarja asutajaliikmete erakorralist koosolekut, teatas Manchester City esimese Inglismaa klubina, et on algatanud protsessi Superliigast lahkumiseks. Veidi pärast südaööd avaldasid ülejäänud Inglismaa klubid üheaegselt, et kavatsevad liigast välja astuda.

Kolmapäeval vabandas Liverpooli ameeriklasest omanik John Henry tekkinud olukorra pärast. "Oli teada, et ilma fännide toeta see projekt tõeks ei saa ning viimased 48 tundi näitasid seda väga ilmekalt. Me kuulsime teid. Tahan vabandada kõigi ees, kes näevad igapäevaselt vaeva selle nimel, et meie toetajad õnnelikuks teha. Olen ainuisikuliselt vastutav tekkinud olukorra pärast ning palun vabandust."

Kolmapäeval teatasid otsusest Superliigast välja astuda veel Milano Inter ja Madridi Atletico.