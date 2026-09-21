X!

Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha MM-il

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti meeste võrkpallikoondis
Eesti meeste võrkpallikoondis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Portugali koondise kaotus võrkpalli Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis tähendab, et Eesti on maailma edetabeli kohaga kindlustanud pileti järgmise aastal Poolas toimuvale MM-ile.

Maailmameistrivõistlustele said koheselt pileti võõrustaja Poola ning valitsev maailmameister Itaalia, misjärel jagatakse kohad maailmajagude meistrivõistluste kolmele parimale. Üle jääb 15 kohta, mis jagatakse välja rahvusvahelise võrkpalliliidu (FIVB) maailma edetabeli järgi.

Eesti teenis Tamperes toimunud Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiril olulisi punkte, alistades Hollandi ning võõrustaja Soome. Sellega kerkiti maailma edetabelis 30. reale ning maailmameistrivõistluste suunas vaadates tuli silma peal hoida eriti Portugali ja Colombia tegemistel.

Portugallased pidid aga pühapäeval EM-i kaheksandikfinaalis tunnistama Prantsusmaa paremust kolmes geimis ehk ei saa maailma edetabelis enam Eestiga vahet tasa teha. Colombia saavutas küll pühapäeval Venezuela üle kolm-üks võidu, aga ei jõua samuti Eestile lähedale.

Kuigi Euroopa ja Aafrika meistrivõistlused veel jätkuvad, on Eesti positsioon nii hea, et keegi ei saa neid eelmainitud 15 meeskonna seast välja tõugata. See tähendab, et Eesti meeste võrkpallikoondis on taganud maailma edetabeli kohaga pääsu 2027. aasta sügisel Poolas toimuvatele maailmameistrivõistlustele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

09:01

Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha MM-il

20.09

Eesti paarid jäid U-18 EM-il esikaheksast välja

19.09

Sten Esna: võrkpallikoondis on teinud viimase aastaga suure sammu edasi

19.09

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

19.09

Pevkur: võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist

18.09

"Spordipühapäev" lahkab Eesti võrkpalli hetkeseisu

18.09

Roosna: Rikberg on võib-olla natuke liiga mugav treener

18.09

Võrkpalli EM-il selgusid kõik kaheksandikfinaalide paarid

18.09

Lõhmus: fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile

18.09

Kaitses säranud Maar: suudame maailma tippude vastu mängida küll

18.09

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti

18.09

Aganits: sellised võidud on reaalsed preemiad raske, rutiinse töö eest

17.09

Rikberg: ei ole kahtlust, et see oli Eesti parim mäng EM-finaalturniiridel

17.09

Teppan: kui see tagas meile MM-pileti, oli see mu karjääri tähtsaim mäng

17.09

Saaremaa: see mäng jääb kogu eluks meelde!

videod

sport.err.ee uudised

09:01

Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha MM-il

08:38

Tänak: tore oli jälle võistelda!

08:05

Drell tegi Leedu kõrgliiga debüüdis soliidse esituse

20.09

Napilt olümpialt eemale jäänud Seer alustab uue kelguga uut hooaega

20.09

Nädalavahetusel käivitus käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliiga

20.09

Kalju sai jagu varakult kümnekesi jäänud Tammekast Uuendatud

20.09

Olümpiapileti kindlustanud Topkin: äkki kolmas kord tuleb vähe paremini välja

20.09

Õed Kaasikud ootavad uuelt hooajalt stabiilsust

20.09

ETV spordisaade, 20. september

20.09

Man City sai väravasajus jagu Sunderlandist

20.09

Levadia võiduseeria sai Narvas otsa

20.09

Kairi Marlen Antoniak uuendas ultrajooksu MM-il kolme Eesti rekordit

20.09

Karl Robin Rillo krooniti Maardus Quad Open klassi Eesti meistriks

20.09

Eesti naiskond sai maleolümpial kindla võidu

20.09

Kaimar Vagul on suvise sarja viimase etapi eel neljas

loetumad

20.09

Tänak edestas USA rallil konkurente enam kui minutiga

19.09

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

20.09

Rekordilainel Mihhail Selevko võitis Bergamo võistluse

20.09

Kalju sai jagu varakult kümnekesi jäänud Tammekast Uuendatud

20.09

Konontšuk viskas juba avaveerandil 16 punkti ja vedas Rostocki võidule

19.09

Tilga saavutas Talence'is kümnenda koha, võitjaks tuli Skotheim

20.09

Kirt ja Ikauniece karjääri lõpetanud vigastustest: igal saavutusel on oma hind

20.09

Lõuna-Korea jäi finaali eel visketrennita, sest buss ei ilmunud kohale

19.09

Petrõkina võitis Bergamo võistluse

20.09

Almgren nihutas MM-il Euroopa rekordit, Siht isiklikku tippmarki

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo