Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha MM-il

Portugali koondise kaotus võrkpalli Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis tähendab, et Eesti on maailma edetabeli kohaga kindlustanud pileti järgmise aastal Poolas toimuvale MM-ile.

Maailmameistrivõistlustele said koheselt pileti võõrustaja Poola ning valitsev maailmameister Itaalia, misjärel jagatakse kohad maailmajagude meistrivõistluste kolmele parimale. Üle jääb 15 kohta, mis jagatakse välja rahvusvahelise võrkpalliliidu (FIVB) maailma edetabeli järgi.

Eesti teenis Tamperes toimunud Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiril olulisi punkte, alistades Hollandi ning võõrustaja Soome. Sellega kerkiti maailma edetabelis 30. reale ning maailmameistrivõistluste suunas vaadates tuli silma peal hoida eriti Portugali ja Colombia tegemistel.

Portugallased pidid aga pühapäeval EM-i kaheksandikfinaalis tunnistama Prantsusmaa paremust kolmes geimis ehk ei saa maailma edetabelis enam Eestiga vahet tasa teha. Colombia saavutas küll pühapäeval Venezuela üle kolm-üks võidu, aga ei jõua samuti Eestile lähedale.

Kuigi Euroopa ja Aafrika meistrivõistlused veel jätkuvad, on Eesti positsioon nii hea, et keegi ei saa neid eelmainitud 15 meeskonna seast välja tõugata. See tähendab, et Eesti meeste võrkpallikoondis on taganud maailma edetabeli kohaga pääsu 2027. aasta sügisel Poolas toimuvatele maailmameistrivõistlustele.