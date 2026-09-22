Eesti naiste käsipallikoondis hakkab valmistuma MM-valiksarjaks

Eesti naiste koondise juhendajad Ergo Rohi, Martin Kalvet ja Kerli Jõks on kogunemiseks saanud pea tugevaima võimaliku koosseisu eesotsas välismaal pallivate Alina Molkova, Polina Gorbatsjova ja Darja Belokurovaga. Joonemängijate osakonnast on seekord puudu Mella mängija Diana Laossaar.

"Hea on tõdeda, et saame ettevalmistust alustada pea kõikide soovitud naistega," alustas koondise peatreener Ergo Rohi. "Belokurova ei saa küll seekord kontrollmängudes osaleda, kuid see annab meile võimaluse uusi noori tüdrukuid katsetada. Tabasalu väravavahid ning Oksana Nikora saavad võimaluse kogenud naiste vahel trenni teha."

Naiste koondis treenib tuleval nädalal viis korda Kalevis Spordihallis ning laupäeval ja pühapäeval minnakse kontrollmängus vastamisi Soome naiste meistriliigas palliva Atlasega. "Eks eesmärk on ikka asju

kinnistada ning vaadata peale aspektidele, mis viimati valesti läksid ning siis omad korrektuurid teha. Kuna me lähiriikide klubisid nõusse ei saanud, siis on mul hea meel, et tiimi juhil, Sten Toomlal õnnestus meile organiseerida ka mõned mängud Adriana Jakimova koduklubi vastu," rõõmustas Rohi.

Suuremas plaanis on naiste koondise mõtted siiski juba veidikene üle kuu aja pärast algaval MM-valikturniriil, kus esimeses eelvoorus 23. ja 24. oktoobril minnakse kahel korral vastamisi Kosovo rahvusnaiskonnaga. Kahe mängu kokkuvõttes edeneb parim järgmisesse ringi.

"Minu hinnangul on Kosovo üks tugevamaid vastaseid, keda meil oli võimalik loosiga saada. Nad on viimastel aastatel teinud väga hea arenguhüppe. Euroopa edetabelis 25. kohal olemine näitab, et tegemist on stabiilse ja kvaliteetse koondisega," analüüsis Rohi pärast loositulemuste peale saamist ning lisas nüüd: "Ega palju

lisainfot hetkel ei ole, kuna ülesandmislehti veel pole, siis me ei saa kindlad olla, mis koosseisuga nad meile vastu astuvad."

Naiste koondise koosseis treeninglaagriks: Laura Kärner, Annabel Aavik, Marie Urvik, Daniela Tuusis, Oksana Nikora, Polina Gorbatsjova, Maarja Treiman, Alina Molkova, Adriana Jakimova, Elle-Liis Liivas, Anastassia Bušina, Marjette Maie Müntser, Eliisabet Põldver, Hannah Mänd, Darja Belokurova, Eva Lillepea, Luiisa Marii Aasna

Peatreener: Ergo Rohi

Treenerid: Kerli Jõks, Martin Kalvet

Füsioterapeut: Triin Kont

Võistkonna juht: Sten Toomla