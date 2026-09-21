Martin Rump tuli 24 tunni sarja meistriks

Circuit de Barcelona-Catalunya ringrajal toimunud hooaja viimasel etapil jagas Martin Rump Mühlner Motorsporti Porsche 911 GT3 Cup (992) autot numbriga 921 taanlase Conrad Tox Leveau' ja prantslase Joshua Bednarskiga. Kvalifikatsioonis teenis võistkond 992 klassis teise stardikoha.

Barcelona finaali eel oli tiitliheitlus Mühlner Motorsporti ja Red Camel-Jordans.nl vahel sisuliselt viigis. Kuigi jooksvas punktitabelis oli Red Camelil 140 ja Mühlneril 116 punkti, tuli hooaja lõpparvestuses viiest etapist nõrgim tulemus maha arvata. Arvesse minevate tulemuste põhjal alustasid mõlemad finaali 116 punktilt.

24 tunni sõit kujunes sündmusterohkeks. Mühlner Motorsport püsis kogu võistluse vältel 992-klassi esikohaheitluses ning vaatamata sõidu algusosas tekkinud tehnilisele probleemile hoiti end konkurentsis. Auto viis stardist rajale Martin Rump, kes läbis võistluse jooksul kokku viis sõiduvahetust ning veetis roolis enam kui kaheksa tundi. Peamise tiitlikonkurendi Red Camel-Jordans.nl võistlus lõppes tehnilise rikkega enne südaööd.

Ka etapivõit püsis lahtisena kuni viimase tunnini. Mühlneri ees olnud RPM Racingut tabas vähem kui 40 minutit enne finišit veovõlli rike, mis tõstis auto number 921 992-klassi liidriks. Rump, Leveau ja Bednarski tõid Porsche pärast 24 tundi finišisse esikohal ning kindlustasid sellega Mühlner Motorsportile hooaja kolmanda etapivõidu ja 992-klassi meistritiitli.

Hooaja lõpparvestuses kogus Mühlner Motorsport 174 punkti, edestades 140 punktiga lõpetanud Red Camel-Jordans.nl võistkonda 34 punktiga. Tiitli toonud hooaja arvestusse jäid kolm etapivõitu Mugellos, Spa-Francorchamps'is ja Barcelonas ning teine koht Paul Ricardis.

"Võimas! Lõpetada 24H Series võidukalt ja tuua ära kauaoodatud tiitlivõit on suur kordaminek kogu tiimile. Eelmisel aastal saime kätte küll mitu etapivõitu, aga tänavu tegime sammu edasi ja panime kokku terve hooaja. Tiitlivõit on kõva sõna ja mulle isiklikult esimene pärast 2015. aasta hooaega, kui sõitsin veel vormelit. See on eriline tunne. Tänan kõiki, kellel on oma panus selles suures võidus!" sõnas Martin Rump.

Martin Rump ja Mühlner Motorsport lõpetasid seega 2026. aasta Michelin 24H Series Euroopa hooaja kolme võidu, ühe teise koha ja 992-klassi meistritiitliga.