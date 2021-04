Guardiola kritiseeris teravalt Superliigat: garanteeritud edu ei ole sport

Lisaks Cityle kuuluvad pühapäeval avalikustatud võistlussarja asutajaklubide sekka Inglismaalt veel Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal ja Tottenham. Suurklubide omanike plaan on saanud laialdase hukkamõistu osaliseks ja teisipäeval avaldas oma arvamust ka Pep Guardiola.

"Sport ei ole sport, kui puudub seos pingutuste ja eduga, pingutuste ja preemiaga. Seega ei ole see sport. See ei ole sport, kui edu on alati garanteeritud. See ei ole sport, kui kaotused ei maksa mitte midagi," rääkis Guardiola teisipäevasel pressikonverentsil.

Guardiolalt küsiti näiteks, kas tema arvates on ebaõiglane, et ta on esimene Manchester Cityga seotud isik, kes peab avalikkuse ees Superliigast rääkima. Katalaani sõnul vajab ta projektiga tutvumiseks rohkem informatsiooni, tunnistades, et uudis sarja loomisest jõudis temani paar tundi enne avalikustamist.

Samuti kritiseeris City peatreener olukorda, kus praegu Meistrite liiga koha eest võitlevad Leicester City ja West Ham United võiks jääda pealtvaataja rolli. "Kui üks meeskond jõuab võitluse tulemusena tippu, aga ei saa kvalifitseeruda, sest edu on juba valitud klubidele tagatud, ei ole see aus," sõnas Guardiola.

"Saan jagada oma arvamust, aga ma ei tea praegu rohkem - see on reaalsus. Tahan, et selle komitee president ütleks kogu maailmale, miks selline otsus on vastu võetud. Miks osad meeskonnad mängivad ja teised mitte. Miks seal ei ole Amsterdami Ajax, kes on võitnud neli-viis Meistrite liigat. Neil on kohustus olukorda selgitada, parem täna kui homme," lisas katalaan.