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Eesti fitnessisportlased võitsid Põhjamaade meistrivõistlustel 20 medalit

Kulturism ja fitness
Ramil Lipp
Ramil Lipp Autor/allikas: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
Kulturism ja fitness

Soomes Espoos toimunud IFBB Põhjamaade meistrivõistlustel võitis Eesti koondis kahe võistluspäeva jooksul 20 kategooriamedalit: üheksa kulda, viis hõbedat ja kuus pronksi. Pühapäevasel võistluspäeval lisandus Eesti medalisaagile viis kulda, kolm hõbedat ja kaks pronksi.

Ramil Lipp võitis pühapäeval kolm Põhjamaade meistritiitlit. Ta tuli esikohale meeste klassikalises kulturismis kuni 180 cm pikkuskategoorias, masters-klassikalises kulturismis vanuseklassis 40–49 ning masters-klassikalises physique'is vanuseklassis 40+. Lisaks saavutas Lipp FIT Classic Physique'i kuni 180 cm pikkuskategoorias teise koha.

Liis Mirjam Juvas tuli kahekordseks Põhjamaade meistriks, võites nii juunioride bodyfitnessi vanuseklassis 15–23 kui ka naiste bodyfitnessi kuni 168 cm pikkuskategoorias.

Anni Tomson võitis kaks medalit: naiste bodyfitnessis kuni 163 cm saavutas ta teise koha ning masters-bodyfitnessis vanuseklassis 35–44 kolmanda koha. Rosanna Lorente võitis pronksmedali juunioride bodyfitnessis vanuseklassis 15–23 ning saavutas naiste bodyfitnessis kuni 163 cm seitsmenda koha. Ralph Sebastian Seemer saavutas juunioride klassikalises physique'is vanuseklassis 15–23 hõbemedali.

Laupäevasel avapäeval võitsid Eesti sportlased neli kuld-, kaks hõbe- ja neli pronksmedalit. Kahekordseks Põhjamaade meistriks tuli Christin-Amani Kiivikas, kes võitis nii naiste fit-model'i avatud kategooria kui ka bikiinifitnessi kuni 169 cm pikkuskategooria. Kuldmedali võitsid avapäeval ka Anita Leilop juunioride fit-model'is ning Maria Eilonen 16–20-aastaste juunioride bikiinifitnessis.

Pühapäeval lisandunud kümne medaliga kujunes Eesti koondise kahe võistluspäeva kogusaagiks üheksa kuld-, viis hõbe- ja kuus pronksmedalit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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