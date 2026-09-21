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Mustmaa avas Serbia kõrgliigas väravaarve

Jalgpall
Karel Mustmaa
Karel Mustmaa Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise ründaja Karel Mustmaa sai uue koduklubi Cukaricki eest Serbia kõrgliigas esmakordselt jala valgeks, aga kohtumine Pancevo Železnicariga lõppes väga valusa 1:2 kaotusega.

A-koondises seni viiel korral platsil käinud ja juunis Balti turniiri finaalis Leedule 1:0 võiduvärava löönud Mustmaa, kes teenis Jürgen Hennilt kutse ka eesootavateks Rahvuste liiga kohtumisteks, avas võõrsil Pancevo Železnicari vastu skoori juba neljandal minutil. Meeskonnakaaslane Uroš Miladinovic võitis keskväljal palli, vedas selle karistusalasse ja söötis paremalt äärelt samuti rünnakule sööstnud Mustmaale, kes keerutas vasaku jala siseküljega tugeva löögi kaunilt võrku, vahendab Soccernet.ee.

Eestlase mäng kestis seekord 80 minutit, siis vahetati ta puhkama. 21-aastane Mustmaa on pärast septembris Cukarickiga liitumist kuulunud algkoosseisu kõigis kolmes liigamängus, tema arvel on nüüd üks värav ja üks teenitud penalti.

Suurema osa mänguajast Železnicaril palli vallata lasknud Cukaricki seisis kaitses kaua hästi, ent lõpuks ei suudetud võõrustajate survele ikkagi vastu panna ja murduti viimastel minutitel täielikult. Kwaku Karikari viigistas 89. minutil seisu ning 90+2. minutil tõi Nikola Jovanovici värav kodumeeskonnale 2:1 võidu.

Cukaricki on kümne vooruga kogunud tabelisse 11 punkti ning see annab neile 16 meeskonna konkurentsis praegu üheksanda tabelikoha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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