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Noor tennisetäht sai Guadalajaras sombreero teist aastat järjest

Tennis
Iva Jovic
Iva Jovic Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/ImagenShop
Tennis

Vaid 18-aastane ameeriklanna Iva Jovic alistas Mehhikos Guadalajaras toimunud WTA 500 taseme turniiri finaalis kaasmaalanna Peyton Stearnsi 6:4, 6:2 ja kergitas trofeed teist korda järjest.

Mullu vaid 17-aastaselt sama turniiri võitnud Jovic alistas seekord teel finaali türklanna Zeynep Sönmezi, poolatar Magdalena Frechi ja hispaanlanna Cristina Bucsa. Ta ei loovutanud kaheksa matši peale ainsatki setti ja vaid Sönmez suutis teenida tema vastu ühes geimis enam kui neli punkti.

"On imeline olla tagasi selles finaalis ilusa trofee ja selle sombreeroga," lausus Balkani päritolu USA tulevikulootus võidukõnes. "Mulle meeldib siin väga. Te olete andnud mulle nii palju energiat. Publik on minu jaoks siin kõige meeldivam, seega tänan väga, et siin olete. Olen kogu aasta jooksul tehtud edusammudega rahul. Arvan, et olen näidanud, et olen tervliklikum ja parem mängija kui samal ajal eelmisel aastal."

Esmaspäeval maailma edetabelis 13. kohale kerkinud Jovic esines korralikult ka tänavustel slämmiturniiridel: Austraalia lahtistel pääses koguni veerandfinaali, Wimbledonis ja USA lahtistel neljandasse ringi ning Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi.

Sao Paulos toimunud WTA 250 taseme turniiri võitis samuti arvatav tulevikutegija Kaitlin Quevedo, kes alistas finaalis argentiinlanna Nadia Podoroska 4:6, 6:4, 6:2. Tegemist oli Floridas sündinud 20-aastaes Hispaania mängija esimese WTA turniirivõiduga ja see kergitas ta maailma edetabelis saja hulka ehk 73. positsioonile.

Toimetaja: Siim Boikov

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