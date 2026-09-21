Vinges hoos Kansas City Chiefs sai hooaja teise võidu

Chiefs ja Colts pidasid Kansas Citys maha pingelise lahingu, milles oli pärast esimest poolaega külalistel 20:17 edu. Teisel poolajal läks Chiefs seitsmega peale, aga Coltsil õnnestus neljanda veerandi alguses touchdown'iga viigistada ja võitja selgus lisaajal.

Chiefs sai palli esimesena ning mängujuht Patrick Mahomes viis oma rünnaku küll Coltsi lõpuala lähedale, aga palli sinna toimetada ei suutnud ja võõrustaja leppis väravalöögiga. Colts tabas kohe esimese katsega pika palli, aga neil oli ka õnne, sest püüdjal Laquon Treadwellil löödi pall käest. Videokohtuniku abiga määrati siiski, et kaitsja puudutas püüdja enne seda maha ning Colts sai rünnakut jätkata, aga leppis samamoodi kolmepunktilise väravalöögiga.

Pall läks seejärel tagasi Chiefsile, kellel õnnestus see viia Coltsi 22 jardi joone peale, kust Harrison Butker otsustava väravalöögiga Kansas Cityle 33:30 võidu vormistas.

Chiefs, kes jäi mullu üle pika aja play-off'ist välja, paistab olevat taasärganud ning on võitnud sel hooajal oma esimesed kaks mängu. Väga suure panuse sellesse on andnud veebruaris Super Bowli kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud jooksja Kenneth Walker, kes tiimiga sel suvel liitus. Kahe mänguga on dünaamiline jooksja kogunud 290 jardi joostes ning 79 jardi püüdjana. Paistab, et taas kõrgel tasemel mängiv quarterback Mahomes on põlvevigastusest taastunud.

HUGE CATCH BY THORNTON pic.twitter.com/IZ5jNS6hPQ — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 21, 2026

Teised tulemused

Buffalo - Detroit 41:31

Tennessee - Philadelphia 20:24

Tampa Bay - Cleveland 19:23

New York Jets - Green Bay 17:20

New England - Pittsburgh 20:3

Chicago - Minnesota 3:9

Houston - Cincinnati 6:20

Baltimore - New Orleans 17:24

Atlanta - Carolina 3:34

Los Angeles Chargers - Las Vegas 14:26

Dallas - Washington 37:20

Denver - Jacksonville 20.13

San Francisco - Miami 35:13

Arizona - Seattle 7:31