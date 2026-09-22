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Šveitsi jalgpallikoondise kapten tunnistas koroonapassi võltsimist

Jalgpall
Granit Xhaka (vasakul).
Granit Xhaka (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpall

Šveitsi jalgpallikoondise kapten Granit Xhaka sattus kodumaal uurimise alla, sest hankis endale koroonapandeemia ajal võltsitud koroonapassi.

33-aastane Xhaka hankis võltsitud koroonapassi 2022. aastal, mil see oli vajalik Šveitsist väljaspoole reisimiseks. Jalgpallitäht tegi esmaspäeval oma Instagrami kontol pöördumise, milles tunnistas, et suhtus koroonavaktsiini umbusklikult ning lasi ebakindlusel enda üle võimust võtta.

"Selle asemel, et saada vastamata jäänud küsimustele vastuseid, hankisin endale segases meeleseisundis koroonapassi. Täna näen selgelt, et see ei olnud õige tegutsemisviis. See oli viga. Ma kahetsen seda ja võtan selle eest vastutuse. Olen valmis võimudega igakülgset koostööd tegema," kirjutas Xhaka.

Luzerni prokuratuur kinnitas The Athleticule, et Xhaka on uurimise all ja peab oktoobris ütlusi andma, et selgitada välja, kas ta pani võltsitud koroonapassi hankimisega toime kuriteo.

Süüdimõistva otsuse korral ootab Xhakat tõenäoliselt rahatrahv. Selle kohta annab aimu endise Šveitsi jäähokikoondise peatreeneri Patrick Fischeri juhtum. Fischer tunnistas tänavu aprillis, et käis 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel võltsitud koroonapassiga. Kohus määras Fischerile 38 000 Šveitsi franki suuruse trahvi.

Šveitsi jalgpalliliit teatas, et Xhaka jääb kõrvale eelseisvast koondiseaknast, kus meeste rahvuskoondis läheb UEFA Rahvuste liiga raames vastamisi Šotimaa, Põhja-Makedoonia ja Sloveeniaga.

Toimetaja: Henrik Laever

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