EL-i kohus: UEFA rikkus superliigat takistades konkurentsireegleid

Üle-eelmise aasta aprillis tuli tosin Euroopa jalgpalli tippklubi välja ideega moodustada Põhja-Ameerika profiliigade eeskujul suletud liiga, mis vähendaks suurklubide jaoks finantsriske. Projekt tekitas spordiüldsuses laialdast - peamiselt negatiivset - vastukaja, enamik klubidest loobus superliigast mõne päeva jooksul ning peatselt pandi projekt riiulisse.

"Kaalume kõiki meie võimuses olevaid meetmeid, nii õiguslikke kui sportlikke, et seda ära hoida," kirjutas UEFA toona. "Jalgpall põhineb avatud võistlustel ja sportlikel põhimõtetel, teistmoodi ei saa see olla. Nagu on eelnevalt öelnud FIFA - kõnealused klubid saavad võistluskeelu kõigilt kodustelt ja rahvusvahelistelt turniiridelt ja nende mängijatelt võidakse võtta võimalus esindada oma rahvuskoondist," lisati teates.

Neljapäeval teatas Euroopa Liidu kohus, et UEFA ja rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA on klubisid superliiga raames sanktsioonidega ähvardades rikkunud konkurentsiõigust; samas lisati, et see ei tähenda, et uus superliigaprojekt saab automaatselt rohelise tule. Praegust projekti veab firma A22 Sports Management, kelle tegevjuhi Bernd Reicharti sõnul plaanitakse käivitada koguni 60-80 klubiga ettevõtmine, mis jaguneb mitme liiga vahel.

"Võitsime õiguse konkureerida. UEFA monopol on lõppenud. Jalgpall on vaba. Klubid on nüüd vabad sanktsiooniohust ja saavad otsustada oma tuleviku üle," kirjutas Reichart neljapäeval sotsiaalmeedias.

Superliiga üks peamisi pooldajaid FC Barcelona avaldas neljapäeval otsuse üle rõõmu ning kinnitas, et soovib olla osaline uutes läbirääkimistes. "Klubi tunneb, et Euroopa jalgpalli jätkusuutlikkusele mõeldes on vaja sarnast projekti, mida pakub A22 superliigaga; võistlussüsteemi, mis vähendab mängijate ülekoormust ning austaks koduliigade funktsiooni ja jätkusuutlikkust. Klubi 125. tegevusaastal soovib Barcelona pakkuda oma kogemust erinevatel spordialadel, et pakkuda välja lahendusi praegustele eliitspordi probleemidele ning seetõttu avaldab toetust ka superliigale," kirjutati pressiteates.

"Madridi Realis tervitame Euroopa Liidu kohtu otsust tohutu rahuloluga," teatas 14 korral Euroopa karika või Meistrite liiga võitnud klubi president Florentino Perez. "Järgnevatel päevadel uurime lähedalt selle lahendi täielikku ulatust, aga usun, et saame teha kaks ajaloolist järeldust: esiteks ei ole Euroopa jalgpall praegu ega saa kunagi olema monopol ning teiseks on klubid alates tänasest ise oma saatuse sepistajad."