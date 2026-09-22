Zverev tüüris Saksamaa finaalturniirile

Saksamaa tennisekoondis alistas äsjase USA lahtiste meistri ja maailma teise reketi Alexander Zverevi eestvedamisel Horvaatia kolm-üks ja tagas pääsu Davise karikasarja finaalturniirile.

Zverev võitis Halles mõlemad üksikmängud: Matej Dodigi alistas ta 6:4, 7:6 (7:3) ja Dino Prižmici 6:2, 6:4. Lisaks sai Saksamaa võidu ka paarismängus, kus Kevin Krawietz - Tim Pütz olid paremad Nikola Mekticist ja Mate Pavicist 7:5, 6:2. Ainus kaotus sündis teises üksikmängus, kus Daniel Altmaier jäi Prižmicile alla 4:6, 3:6.

Turniirile teise asetuse saanud Saksamaa on võitnud kolm Davise karikat, kuid viimane neist jääb aastasse 1993. Kahel eelmisel korral on kaotatud poolfinaalis vastavalt Hollandile ja Hispaaniale.

Zvereviga USA lahtiste finaalis mänginud Ben Shelton ei suutnud Ameerika Ühendriikide koondist aga matšis Tšehhiga kaheksa tugevama hulka viia. Ta kaotas üksikmängud nii Jiri Leheckale 4:6, 4:6 kui ka Jakub Menšikile 7:5, 4:6, 3:6. Kokkuvõttes võitis null-üks ja üks-kaks taha jäänud Tšehhi kolm-kaks. Otsustavas mängus sai Lehecka jagu Learner Tienist 6:3, 7:5.

Koha finaalturniiril tagas ka esimese paigutusega Hispaania, kuigi esinumber Carlos Alcaraz koondises ei olnud. Tšiilist saadi siiski kindlalt neli-null jagu.

Samuti kindlustasid koha finaalturniiril Kanada, Austria, Suurbritannia ja Lõuna-Korea. Juba varem oli koht kindel tiitlikaitsjal Itaalial, kes võõrustab turniiri 24.-29. novembril Bolognas.