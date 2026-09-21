Lajal alistas endise maailma seitsmenda reketi

Seitsmenda paigutusega Lajal läks esimeses ringis vastamisi belglase David Goffiniga, kes asub hetkel maailma edetabelis 390. real, kuid oli karjääri tipphetkel, üheksa aastat tagasi maailma seitsmes reket.

Lajal sai esimeses setis vastase pallingu kätte neljandas geimis ja võitis lõpuks 6:3. Teist setti alustas Lajal murdega, kuid vastane suutis kohe järgmises geimis samaga vastata. Seejärel hoidsid mõlemad oma pallingut, aga üheksandas geimis tegi Lajal veel ühe murde ning sett kuulus talle numbritega 6:4.

Järgmises ringis läheb Lajal vastamisi kas prantslase Thomas Faureli (ATP 340.) või tema kaasmaalase Hugo Grenier'iga (ATP 289.).

Turniiril osaleb ka Daniil Glinka (ATP 173.), kes kohtub teisipäeval avaringis prantslase Daniel Jade'iga (ATP 643.). Kui mõlemad eestlased püsivad võidulainel, siis on neil võimalik omavahel vastamisi minna poolfinaalis.