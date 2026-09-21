Henri Veesaar sai tõsise põlvevigastuse

Veesaare koduklubi Atlanta Hawks teatas esmaspäeval ühismeedias, et eestlane sai viga 15. septembril toiminud treeningul. Oktoobris läheb Veesaar operatsioonile ning eeldatavasti jätab kogu eelseisva hooaja vahele.

Hawks valis 22-aastase Veesaare juunis toimunud draft'is 52. positsioonil. Ta sõlmis klubiga nelja aasta pikkuse lepingu, mis on väärt 9,3 miljonit USA dollarit.