Henri Veesaar sai tõsise põlvevigastuse
Suvel korvpalliliiga NBA talendikorjes valituks ostunud Henri Veesaar vigastas treeningul parema põlve eesmist ristatisidet.
Veesaare koduklubi Atlanta Hawks teatas esmaspäeval ühismeedias, et eestlane sai viga 15. septembril toiminud treeningul. Oktoobris läheb Veesaar operatsioonile ning eeldatavasti jätab kogu eelseisva hooaja vahele.
Hawks valis 22-aastase Veesaare juunis toimunud draft'is 52. positsioonil. Ta sõlmis klubiga nelja aasta pikkuse lepingu, mis on väärt 9,3 miljonit USA dollarit.
An @emoryhealthcare injury update:— Atlanta Hawks (@ATLHawks) September 21, 2026
During a workout on Sept. 15, Henri Veesaar sustained a right knee injury. Following an MRI and evaluation at the Emory Sports Medicine Complex, he was diagnosed with a torn right ACL.
Veesaar will undergo surgery with Dr. Kyle Hammond at the… pic.twitter.com/fxVePjEiNF
Toimetaja: Henrik Laever