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Esapekka Lappi lõpetab sõitjakarjääri ja hakkab tulevikulootusele mentoriks

Autoralli
Esapekka Lappi
Esapekka Lappi Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Soome rallisõitja Esapekka Lappi teatas esmaspäeval, et teeb tipptasemel rallisõiduga lõpparve ning hakkab mentoriks 16-aastasele Lauri Halonenile.

35-aastane Lappi selgitas esmaspäeval toimunud pressikonverentsil, et edaspidi võistleb aeg-ajalt Soome meistrivõistluste etappidel, kuid tipptasemele enam ei pürgi. Ta teeb oma viimase stardi profisportlasena sel nädalavahetusel Porvoos toimuval Soome meistrivõistluste etapil. 

Soomlane tõdes, et otsus tipptasemel rallist taanduda oli raske. "Mul tulevad värinad peale, kui sellest kõva häälega räägin. Ralli jääb mulle äärmiselt kalliks. See on mulle palju andnud ja aidanud minu peret rahaliselt. Ralli on puhas adrenaliin. Sa sõidad piiri peal. See on justkui uimasti. Kust ma seda edaspidi saan, kui ma enam ei sõida? See hirmutab mind kõige rohkem," rääkis Lappi.

Otsuse tegemisel mängis suurt rolli tema pere heaolu. "Pere on minu kõige tähtsam prioriteet. Lapsed saavad järjest vanemaks ja tundub, et nad vajavad mind, lapsevanemana, aina rohkem," märkis ta.

Lappi ei hülga rallimaailma täielikult. Ta soovib mentorina abiks olla 16-aastasele Lauri Halonenile. Lähikuudel on neil plaanis minna välismaale võistlema, et hankida noorele piloodile kogemusi asfaldirallidel.

"Mulle tundub, et praegu üritatakse noori sõitjaid võimalikult kiiresti võimalikult kõrgele viia. Ma ei ole kindel, kas see on alati õige lähenemine. Ralli on spordiala, mis nõuab tohutult kogemusi. Püüame Laurile koostada programmi nii, et ta saaks kogemusi võimalikult paljudest valdkondadest. Siis on tõenäolisem, et ta jõuab tipptasemele," selgitas Lappi.

Lappi osales käimasoleval hooajal autoralli MM-sarjas viiel etapil. Ta debüteeris MM-sarjas 2011. aastal ning saavutas kaks rallivõitu ja veel 13 pjedestaalikohta.

Toimetaja: Henrik Laever

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9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

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10.-13. september Tšiili ralli

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