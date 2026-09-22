Eesti jahilaskurid näitasid Leedu võistlusel häid tulemusi

Möödunud nädalavahetusel toimus Leedus EHUNT laskekeskuses Sporting Grand Prix, kus kolmanda koha noppis nii põhiarvestuses Emil Juht kui ka Maaris Sveters veteranide arvestuses.

Emil Juht ja Veikko Tihvan kogusid põhiarvestuses mõlemad võrdselt 181 punkti, mis tähendas, et kolmanda koha välja selgitamiseks läks vaja ümberlaskmist. Juht võitis ümberlaskmise 23:22 ning saavutas ungarlase Andras Varga ja soomlase Juhani Moilaneni järel kolmanda koha. Tihvan sai seega neljanda koha.

Veteranide arvestuses selgus esikolmik samuti ümberlaskmise järel. Maaris Sveters sai lõpuks soomlase Markku Poutiaineni järel kolmanda koha.

Rain Lepp tuli seeniorite arvestuses 164 punktiga viiendale kohale. Anneli Ahu saavutas naiste põhiarvestuses 124 punktiga kuuenda koha.

Kokku osales võistlusel 119 laskurit. Kõiki tulemusi näeb SIIT.