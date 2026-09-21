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Van Tamm liitus Liepajaga

Korvpall
Ivo Van Tamm
Ivo Van Tamm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Eesti korvpallur Ivo Van Tamm sõlmis lepingu Eesti-Läti liigas mängiva Liepajaga.

30-aastane ääremängija liitus eelmiseks hooajaks TalTech/Alexela võistkonnaga, kuid sai mängida ainult hooaja alguses, misjärel lõpetas tema hooaja vigastus. Tulevaks hooajaks liitub ta aga Liepajaga, kelle eest hakkab mängima nii suurt äärt kui ka keskmängija positsioonil.

"Eelmine hooaeg oli minu jaoks väga keeruline ja täis ebaõnne. Olen tõeliselt õnnelik, et Liepaja näitas minusse kindlust ja andis mulle võimaluse. Loodetavasti on mu tervisega kõik korras ja saan võistkonda eesmärkide saavutamisel aidata!" sõnas Van Tamm.

Mullu Eesti-Läti ühisliigas 11. koha saanud Liepaja peatreeneriks on varasemalt Tartu Ülikool Maks & Mooritsat juhendanud Gundars Vetra. "Ivo näol on tegemist kogenud mängijaga, kes on saanud Eesti-Läti liigas ja rahvusvahelistel turniiridel ohtralt kogemust," sõnas treener. "Ivo on tulnud Eesti meistriks ning ta mängis tol hooajal väga olulist rolli. Ta mängib nii äärel kui ka keskmängijat, aga tema kogemus ja iseloom on veelgi suurema väärtusega."

Eesti-Läti liiga saab alguse teisipäeval, kui Rigas Juniori mängib Valmieraga. Neljapäeval lähevad vastamisi Tartu Ülikool Maks & Moorits ja Bigbank/Kalev.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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