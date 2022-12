Jalgpalli Euroopa Superliiga suurtoetaja: projekt on endiselt elus

Jalgpalli Euroopa Superliigat toetava spordiarendusettevõtte A22 tegevjuhi Bernd Reicharti sõnul on projekt endiselt elus ning otsus liiga loomise osas tehakse järgmise aasta kevadel.

Euroopa jalgpalli superliiga loomise projekt on endiselt elus, ütles liiga loomise sponsoriks ja abistamiseks loodud ettevõtte A22 Sports Managementi tegevjuht Bernd Reichart.

"Superliiga ei ole eliitide võistlus," lisas Reichart. "Nii palju jalgpalliklubisid on müügil, mis näitab, et praegune süsteem on katki."

Eelmise aasta aprillis kerkis esile Superliiga loomise idee, mis tekitas palju vastuseisu ja seetõttu loobusid ideest kõik klubid peale Barcelona, Madridi Reali ja Torino Juventuse.

Madridi Reali president Florentino Perez on üks neist, kes toetab suuresti Superliiga ideed.