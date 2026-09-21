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Teine Eesti alagrupikaaslane jõudis EM-il veerandfinaali

EM-finaalturniir
Belgia võrkpallikoondislane Ferre Reggers (nr 2).
Belgia võrkpallikoondislane Ferre Reggers (nr 2). Autor/allikas: CEV
EM-finaalturniir

Võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel pääses esmaspäeval edasi kaheksa parema sekka Belgia koondis.

Eesti koondisega ühte alagruppi kuulunud Belgia loovutas kaheksandikfinaalis Tšehhile esimese geimi 20:25, kuid võitis järgmised kolm geimi 26:24, 25:14 ja 25:15.

Ferre Reggers tõi võitjate parimana 24 punkti. Heas hoos oli ka Sam Deroo, kelle arvele kogunes 17 punkti. Tšehhi resultatiivseimad olid 14 punktiga Lukaš Vašina ja Patrik Indra.

Samuti Eestiga ühes alagrupis olnud Soome pääses EM-il veerandfinaali 13 aasta pikkuse pausi järel, kui alistas pühapäeval Kreeka 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13).

Võitjate poolel kandsid põhiraskust vennad Luka ja Nooa Marttila, kes panustasid mõlemad 21 punkti. Joonas Jokela lisas omalt poolt 20 silma. Kreeka poolelt vastas 20 punktiga Angelos Markou.

Soome läheb veerandfinaalis vastamisi valitseva maailmameistri Itaaliaga, kes oli 16 parema seas Taanist üle 3:0 (25:22, 25:16, 25:11). Belgia järgmine vastane selgub esmaspäeva hilisõhtul, kui omavahel võtavad mõõtu Serbia ja Sloveenia.

Ülejäänud veerandfinaalides kohtuvad omavahel Prantsusmaa - Rumeenia ja Poola - Saksamaa.

Toimetaja: Henrik Laever

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Eesti mängud EM-il:

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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