Malõgina alustas WTA turniiri napi kaotusega paarismängus

Malõgina tuli esmaspäeval väljakule paarismängus, kus oli tema mängupartneriks sakslanna Mina Hodzic. Eesti-Saksamaa duo läks avaringis vastamisi neljandana asetatud Portugali paari Francisca Jorge ja Matilde Jorgega.

Esimeses setis kaotasid Malõgina ja Hodzic seisult 1:1 viis geimi järjest. Teises setis läksid Malõgina ja Hodzic juhtima 5:1 ja võitsid lõpuks 6:3. Otsustavas tie-break'is raiskasid Malõgina ja tema paariline koguni viis matšpalli ning pidid vastu võtma 14:12 kaotuse.

Malõgina alustab üksikmänguturniiri teisipäeval ja läheb seal esimeses ringis vastamisi Hodzicuga (WTA 278.).