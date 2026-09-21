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Malõgina alustas WTA turniiri napi kaotusega paarismängus

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Caldas da Rainha Ladies Open/Facebook
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 287.) mängib sel nädalal Portugalis Portos toimuval WTA 125 taseme tenniseturniiril.

Malõgina tuli esmaspäeval väljakule paarismängus, kus oli tema mängupartneriks sakslanna Mina Hodzic. Eesti-Saksamaa duo läks avaringis vastamisi neljandana asetatud Portugali paari Francisca Jorge ja Matilde Jorgega.

Esimeses setis kaotasid Malõgina ja Hodzic seisult 1:1 viis geimi järjest. Teises setis läksid Malõgina ja Hodzic juhtima 5:1 ja võitsid lõpuks 6:3. Otsustavas tie-break'is raiskasid Malõgina ja tema paariline koguni viis matšpalli ning pidid vastu võtma 14:12 kaotuse.

Malõgina alustab üksikmänguturniiri teisipäeval ja läheb seal esimeses ringis vastamisi Hodzicuga (WTA 278.).

Toimetaja: Henrik Laever

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