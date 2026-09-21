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Euroliiga esimese superkarika tõstis pea kohale Real

Korvpall
Korvpall

Laupäeval peeti Dubais korvpalli Euroliiga ajaloo esimene superkarikafinaal, milles Madridi Real teenis Olympiakose üle neljapunktilise võidu.

Poolfinaalis Dubaist jagu saanud Real haaras Olympiakose vastu varakult ohjadest ning saavutas avaveerandil kümnepunktilise edu, kuid Kreeka klubi ei lasknud vastast sellest kaugemale ning poolajapausile mindi Reali 47:43 eduseisul. Kolmandal veerandil jätkas Olympiakos spurti ning läks kolmega juhtima, kuid Real taastas otsustavaks veerandiks ise kolmepunktilise edu.

See kasvas neljandal veerandil kümnele punktile, kuid Olympiakos ei jätnud jonni. Kolm ja pool minutit enne mängu lõppu tõi Sasha Vezenkov nad nelja punkti kaugusele, Evan Fournier' kolmene minut hiljem lihvis vahe kolmele silmale. Minut ja kümme sekundit enne mängu lõppu tabas prantslane veelkord kaugelt, aga Real mängis otsustavatel hetkedel kindlamalt ning saavutas 93:89 (24:15, 23:28, 28:29, 18:17) võidu ja Euroliiga superkarika.

Superkarikaturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Reali tsenter Walter Tavares, kes kogus poolfinaalis Dubai vastu 20 punkti, seitse lauapalli ja kaks vaheltlõiget. Olympiakose vastu skooris ta kuus punkti ning haaras seitse lauapalli, Real jäi tema väljakul olles 14 punktiga plussi.

Real sai finaalis mitmelt mängijalt olulise panuse, viis meest jõudis kahekohalise summani ning resultatiivseim neist oli 12 punkti ja neli lauda kogunud Timothe Luwawu-Cabarrot. Andres Feliz ja soomlane Mikael Jantunen lisasid omalt poolt 11 silma. Mullu Euroliiga MVP-ks valitud Vezenkov viskas Olympiakose eest 22 punkti ja haaras viis lauapalli.

Kolmanda koha mängus alistas Istanbuli Fenerbahce Dubai 85:77 (22:21, 25:18, 17:26, 21:12). Üleplatsimeheks oli Fenerbahce ameeriklane Talen Horton-Tucker, kelle arvele jäi 23 punkti ja kolm lauapalli. Lätlane Davis Bertans ja Elie Okobo viskasid Dubai eest 14 punkti.

Euroliiga põhiturniir saab alguse 24. septembril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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