X!

Hooaja esimeses Madridi derbis jäi peale Atletico

Jalgpall
Madridi Atletico mängijad fännidega tähistamas
Madridi Atletico mängijad fännidega tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Hispaania jalgpalli kõrgliigas läksid nädalavahetusel esimest korda sel hooajal vastamisi Madridi klubid Real ja Atletico, esimesest derbist väljus võitjana võõrustaja Atletico.

Tulises derbimängus sündis esimene värav 53. minutil, mil Alejandro Grimaldo realiseeris Atletico eest penalti, mis sündis Dean Huijseni punase kaardi väärilisest veast. 59. minutil kahekordistas Atletico oma edu, kui Giuliano Simeone leidis madala tsenderdusega värava eest Jonathan Davidi.

Kümnekesi jäänud Real jõudis 89. minutil taas ühe tabamuse kaugusele, kui Antonio Rüdiger standardolukorras peaga värava lõi, aga sellest ei piisanud ja Atletico sai hooaja esimeses Madridi derbis 2:1 võidu.

Pärast mängu kritiseeris Reali peatreener Jose Mourinho kohtunike otsuseid ning võttis pressikonverentsile prinditud fotod olukordadest, mida pidas Reali vastu ebaõiglaseks. "Me võime pressikonverentsi vahele jätta, sest mängu otsustanud hetked on siin," sõnas Mourinho.

Esimese olukorrana tõi treener välja 37. minutil toimunud kokkupõrke Jude Bellinghami ja Cristian Romero vahel, mille tõttu näidati Bellinghamile kollast kaarti. Pärast konsulteerimist videokohtunikuga anti kaart hoopis Atletico mehele, aga Mourinho sõnul oli viga väärt punast kaarti, sest Romero tabas putsakorkidega inglase põlve. Teises Mourinho valitud olukorras heitlesid Kang-in Lee ja Federico Valverde palli eest ning Reali treeneri sõnul väärinuks Lee samuti eemaldamist.

"Ma tahaks uskuda, et need olid lihtsalt eksimused. Treenerid teevad vigu, mängijad samuti," sõnas Reali treener. "Mulle meeldis, mida mu tiim väljakul tegi. Teisel poolajal oli meil väga raske palli võita ja Atletico rünnakuid peatada. Mulle meeldis, millise uhkusega mehed platsil olid, meeldis nende võitluslikkus."

LaLigas jätkab kindla liidrina kõik seitse mängu võitnud Barcelona (21 p), viienda võidu saanud Atletico on 16 punktiga teisel kohal, aga Real Betisel on sama palju punkte. Madridi Real on seitsme mängu järel 15 punktiga neljandal kohal

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:54

Hooaja esimeses Madridi derbis jäi peale Atletico

09:34

Mustmaa avas Serbia kõrgliigas väravaarve

20.09

Kalju sai jagu varakult kümnekesi jäänud Tammekast Uuendatud

20.09

Man City sai väravasajus jagu Sunderlandist

20.09

Levadia võiduseeria sai Narvas otsa

20.09

Henri Anier jääb koondisemängudest kõrvale, asendab Joonas Tamm

20.09

Karol Mets ja Bochum pidid vastu võtma kaotuse

20.09

VIDEO | Kalju lõi Tartus kolm väravat

20.09

FC Kohvile võitis kolmandal katsel rahvaliiga A-tasandi finaali

20.09

Raphinha lõi nädala teise kübaratriki ja Barcelona jätkab võimsalt

sport.err.ee uudised

12:31

Kajak tuli esimese eestlasena kardispordi MK-võitjaks

11:54

Hooaja esimeses Madridi derbis jäi peale Atletico

11:17

Malõgina kerkis maailma edetabelis karjääri kõrgeimale kohale

10:43

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

10:06

Eesti fitnessisportlased võitsid Põhjamaade meistrivõistlustel 20 medalit

09:34

Mustmaa avas Serbia kõrgliigas väravaarve

09:01

Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha MM-il

08:38

Tänak: tore oli jälle võistelda!

08:05

Drell tegi Leedu kõrgliiga debüüdis soliidse esituse

20.09

Napilt olümpialt eemale jäänud Seer alustab uue kelguga uut hooaega

20.09

Nädalavahetusel käivitus käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliiga

20.09

Kalju sai jagu varakult kümnekesi jäänud Tammekast Uuendatud

20.09

Olümpiapileti kindlustanud Topkin: äkki kolmas kord tuleb vähe paremini välja

20.09

Õed Kaasikud ootavad uuelt hooajalt stabiilsust

20.09

ETV spordisaade, 20. september

20.09

Man City sai väravasajus jagu Sunderlandist

20.09

Levadia võiduseeria sai Narvas otsa

20.09

Galerii: Kairi Marlen Antoniak uuendas ultrajooksu MM-il kolme Eesti rekordit

20.09

Karl Robin Rillo krooniti Maardus Quad Open klassi Eesti meistriks

20.09

Eesti naiskond sai maleolümpial kindla võidu

loetumad

20.09

Tänak edestas USA rallil konkurente enam kui minutiga

20.09

Rekordilainel Mihhail Selevko võitis Bergamo võistluse

20.09

Kalju sai jagu varakult kümnekesi jäänud Tammekast Uuendatud

19.09

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

20.09

Kirt ja Ikauniece karjääri lõpetanud vigastustest: igal saavutusel on oma hind

20.09

Konontšuk viskas juba avaveerandil 16 punkti ja vedas Rostocki võidule

20.09

Lõuna-Korea jäi finaali eel visketrennita, sest buss ei ilmunud kohale

20.09

Almgren nihutas MM-il Euroopa rekordit, Siht isiklikku tippmarki

09:01

Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha MM-il

19.09

Tilga saavutas Talence'is kümnenda koha, võitjaks tuli Skotheim

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo