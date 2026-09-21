Hooaja esimeses Madridi derbis jäi peale Atletico

Tulises derbimängus sündis esimene värav 53. minutil, mil Alejandro Grimaldo realiseeris Atletico eest penalti, mis sündis Dean Huijseni punase kaardi väärilisest veast. 59. minutil kahekordistas Atletico oma edu, kui Giuliano Simeone leidis madala tsenderdusega värava eest Jonathan Davidi.

Kümnekesi jäänud Real jõudis 89. minutil taas ühe tabamuse kaugusele, kui Antonio Rüdiger standardolukorras peaga värava lõi, aga sellest ei piisanud ja Atletico sai hooaja esimeses Madridi derbis 2:1 võidu.

Pärast mängu kritiseeris Reali peatreener Jose Mourinho kohtunike otsuseid ning võttis pressikonverentsile prinditud fotod olukordadest, mida pidas Reali vastu ebaõiglaseks. "Me võime pressikonverentsi vahele jätta, sest mängu otsustanud hetked on siin," sõnas Mourinho.

Esimese olukorrana tõi treener välja 37. minutil toimunud kokkupõrke Jude Bellinghami ja Cristian Romero vahel, mille tõttu näidati Bellinghamile kollast kaarti. Pärast konsulteerimist videokohtunikuga anti kaart hoopis Atletico mehele, aga Mourinho sõnul oli viga väärt punast kaarti, sest Romero tabas putsakorkidega inglase põlve. Teises Mourinho valitud olukorras heitlesid Kang-in Lee ja Federico Valverde palli eest ning Reali treeneri sõnul väärinuks Lee samuti eemaldamist.

"Ma tahaks uskuda, et need olid lihtsalt eksimused. Treenerid teevad vigu, mängijad samuti," sõnas Reali treener. "Mulle meeldis, mida mu tiim väljakul tegi. Teisel poolajal oli meil väga raske palli võita ja Atletico rünnakuid peatada. Mulle meeldis, millise uhkusega mehed platsil olid, meeldis nende võitluslikkus."

LaLigas jätkab kindla liidrina kõik seitse mängu võitnud Barcelona (21 p), viienda võidu saanud Atletico on 16 punktiga teisel kohal, aga Real Betisel on sama palju punkte. Madridi Real on seitsme mängu järel 15 punktiga neljandal kohal