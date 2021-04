FIFA president: meie ülesanne on päästa klubijalgpall ja koondiste jalgpall

Pühapäeval teatasid 12 Euroopa tippklubi, et plaanivad luua uue võistlussarja Euroopa Superliiga, mis hakkaks sisuliselt asendama Meistrite liigat ning kus erinevalt UEFA egiidi all toimuvast võistlusest oleks koht tippudele alati tagatud.

Esialgu on ideega kaasa läinud kuus klubi Inglismaalt (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur), kolm Itaaliast (Milano Inter, Torino Juventus, AC Milan) ja kolm Hispaaniast (Madridi Atletico, Barcelona, Madridi Real).

"Meie võime FIFA-s üksnes ja tugevalt mitte nõustuda superliiga loomisega, sellise superliigaga, mis on suletud, mis lööb lahku senistest institutsioonidest. Selles pole kahtlust, et FIFA laidab selle maha. Toetame UEFA-t täiel rindel," kommenteeris Infantino teisipäeval.

"See on minu ja meie ülesanne kaitsta Euroopa spordimudelit, klubivõistlusi, rahvuskoondiseid. Kui nad otsustavad minna oma teed, siis see on nende valik. Nad on kas sees või väljas. Ei saa olla pooleldi sees ja pooleldi väljas. Minu ülesanne, meie ülesanne, on päästa klubijalgpall ja koondiste jalgpall."

Superliiga ideed laitis UEFA (Euroopa jalgpalliliidu) kongressil ka ROK-i president Thomas Bach, kes tähtsustas spordi sotsiaalse rolli ideed, mida kavandatav võistlussari tema hinnangul ei kanna.

"Sellises polariseerivas keskkonnas teevad kitsad isiklikud huvid ja egoism endale ruumi solidaarsuse, jagatud väärtuste ja ühiste reeglite arvelt," lausus sakslane.

Bach rõhutas, et toetab Euroopa spordimudelit, kus raha suunatakse rohujuuretasandile ja edu tuleb välja teenida. Sakslase sõnul on säärane mõtteviis aga löögi all, kui teemale lähenetakse vaid kasumipõhiselt, ignoreerides asja olemuslikke väärtusi ja spordi sotsiaalset missiooni.

"See on ohus, sest spordiorganisatsioonide sotsiaalne missioon taandub vaid kasumipõhiste kommertsspordi pakkujate ja investorite eesmärkide ees. Kui kõike vaadata üksnes ärilisest perspektiivist, kui spordi rolli ühiskonnas määravad vaid majandusreeglid, siis spordi sotsiaalne missioon kaob."