Crosskartide rallisprindis tuli Eesti meistriks Lucas Orav

Viimane etapp Hiiumaal algas Oravale äreva hetkega esimeses voorus. "Rajaga tutvudes vaatasime koos sõbra Lucas Lausinguga, et see kurv on täiskiirusega läbitav. Esimeses voorus sain teada, et nii ei ole," rääkis avavoorus 17. aja saanud Orav Autosport.ee vahendusel. "Auto veermik sai löögist kannatada ja sõitsin üle poole rajast kolme normaalasendis rattaga."

Orav tõi välja, et Hiiumaa rajal pidi viimase võtmiseks sõitma suhtumisega kõik või mitte midagi. "Meistrivõistluste seisu silmas pidades ei olnud mul mõtet viimase piiri peale minna," rääkis ta. "Tuli mängida pikka mängu ja mitte ülearu suruda etapi poodiumikohale, vaid sihtida esikohta hooaja kokkuvõttes."

Viimase etapi lõpetaski Orav neljanda kohaga. Võitis Mait Laidvee (Speedcar Wonder), teine oli Ken Torn (Ligier XC04) ja kolmas oli Karp. Crosskartide sarjas esimese võidu saavutanud Laidvee tõi välja, et tehnilise ja keerulise raja õppimisel võis olla kasu tema rallitaustast. "Alguses ei läinud ma üldse pingutama, pigem jälgisin, et ma üle ei pingutaks nagu olen vahel teinud. Head ajad hakkasid aga järjest tulema," rääkis ta.

Crosskartide noorteklassis võitis nii Hiiumaal kui hooaja kokkuvõttes Mait Laidvee poeg Johann Laidvee (Speedcar Wonder Kid). Kardispordi Eesti meistrivõistlustel tänavu kuuenda koha saavutanud Johann Laidvee sõnas, et asfaltradadelt kruusakastele ümberlülitumine ei olnud tema jaoks keeruline. "Ühe treeningu tegime, harjusin kiiresti," sõnas ta. "Võistluse alguses sõitsin hea aja välja ja kui rivaaliga piisav vahe sees, sõitsin kindla peale."

Crosskartide juunioride klassis oli etapil parim soomlane Matias Toivio (Speedcar Wonder R), meistritiitli võitis Ron Kregor Kadak (Edge Competition). Crosskartide klassis seenior 50 oli Hiiumaal võidukas Meelis Anton, kuid hooaja kokkuvõttes võitis Eero Nõgene (mõlemad Speedcar Wonder).

Juunioride autoklassis võitis nii Hiiumaal kui hooaja kokkuvõttes Kenneth Rauk. "Võtsin rallisprinti ka kui Saaremaa ralli testi. Plaan on seal osaleda ja hea oli käsi soojaks saada," rääkis tavapärase Ford Fiesta R1 asemel Citroen C2 R2 Maxiga võistelnud Rauk. "Sõitsin riskivabalt. Õpin autot tundma, võrreldes varasema R1-klassi autoga on uus palju äkilisem. Õppisin selle päevaga palju."

Noorte autoklassis võitis meistrivõistlused Markus Kasepõld, Hiiumaal oli parim Henry Heinam (mõlemad Ford Fiesta). "Natuke kiiremini oleks saanud, lõpupoole ei olnud sõidutunne enam nii hea. Kokkuvõttes jäin oma sõiduga suhteliselt rahule," rääkis samuti Saaremaa ralliks valmistuv Heinam. "Püüame Saaremaal samuti saada võimalikult palju kogemusi."

SSV-de klassis tuli meistriks Tarmo Rühka, kuid viimase etapi võitis Toomas Veske (mõlemad Can-Am Maverick X3). "Esimese vooru võitsin, teises lõhkusin rehvi. Sõitsin kaks kilomeetrit tühja rehviga, aga kaotasin sellega vaid paar sekundit," lausus Veske. "Tuli mõistusega sõita ja tulemusega olen rahul."

FenixBet crosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistluste kuus etappi sõideti Riias, Tallinnas, Kehalas, Tartus, Paides ja Hiiumaal.