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Malõgina kerkis maailma edetabelis karjääri kõrgeimale kohale

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Caldas da Rainha Ladies Open/Facebook
Tennis

Eesti tennisist Elena Malõgina kerkis WTA värskes maailma edetabelis 287. reale, mis tähistab uut karjääri tippmarki.

Eelmisel nädalal Challengeri turniiril põhitabelisse pääsenud ja avaringis ka võidu võtnud Malõgina tegi esmaspäeval tabelis 17-kohalise hüppe ning maandus 287. real. Tema varasem tippmark üksikmängu edetabelis oli 294. koht, milleni ta jõudis selle aasta aprillis.

Suurema tõusu tegi ka Maileen Nuudi, kes kerkis 19 koha võrra maailma 976. reketiks. Ingrid Neel tõusis paarismängu edetabelis kümne koha võrra ja jätkab 62. reketina, Malõgina on 246. positsioonil (+8) ja Andrea Roots 847. positsioonil (+66).

Naiste üksikmängu edetabeli tipus muudatusi ei toimunud. Esireketina jätkab Jelena Rõbakina, kellele järgnevad Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andrejeva, Linda Noskova, Elina Svitolina, Karolina Muchova, Iga Swiatek ja Marta Kostjuk.

Eesti mehed läbisid ATP edetabelis languse. Nii Mark Lajal, Daniil Glinka kui ka Markus Mölder langesid kolme positsiooni võrra, Lajal jätkab maailma 143. reketina, Glinka 173. reketina ning Mölder 847. reketina.

Ka meeste edetabeli tipp jätkab muudatusteta: esireketiks on Jannik Sinner, kellele järgnevad Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Alex de Minaur ja Taylor Fritz.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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