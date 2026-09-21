Mõlemad Eesti U-18 rannavollepaarid said EM-il 13. koha

Pühapäeval lõppesid Türgis Izmiris U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, kus Eestit esindanud Mattias Meresaar ja Konrad Jaani ning Keira Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand teenisid mõlemad 13. koha.

Laupäeval 16 parema seas kaotusega leppinud mõlemad Eesti paarid mängisid pühapäeval kohtadele 9.-13. ning paraku jäid mõlemad ka kaotajaks. Meresaar ja Jaani jäid kolme geimi lõppedes 1:2 (12:21, 21:18, 12:15) alla inglastele Luca Robinsonile ja Emmanuel Oretoyele ning nii kuulus omaealiste EM-i üheksas koht Inglismaa esindusele, Eesti noormehed lõpetasid 13. kohal, vahendab Volley.ee.

U-18 EM-i noormeeste võistluste finaalis alistasid tasavägiste geimide järel Austria noormehed Paul Hohenauer ja Martin Poinstingl 2:0 (27:25, 21:19) Prantsusmaa paari Adrien Bezu ja Quentin Hypolyte. Kolmanda koha teenisid sakslased Ben Bockfeld ja Hendrik Faber, kes mängisid 2:1 (13:21, 21:17, 15:13) üle šveitslased Liam Bigleri ja Luan Walseri.

Lukas ja Rikand pidasid 9.-13. koha kohtumise Tšehhi paari Ema Sebova ja Lea Mifkova vastu. Tulemusega 2:0 (21:11, 21:14) väljusid matšist võitja ja üheksanda koha omanikena tšehhitarid, seega Eesti neiud lahkuvad omaealiste EM-ilt 13. kohaga.

Neidude turniiri võitis Hollandi esindus Jara Both ja Matilda de Groot, alistades finaalis 2:0 (21:19, 21:14) ukrainlannad Mariia Shkurati ja Marharyta Vapniari. Pronksmedalid teenisid Saksamaa neiud Sandra Otte ja Anna-Chiara Reformat, olles 2:0 (21:17, 21:15) paremad ungarlannadest Karmen Honti-Majorosest ja Reka Padarist (15. asetus).