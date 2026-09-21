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Kajak tuli esimese eestlasena kardispordi MK-võitjaks

Kardisport
Markus Kajak
Markus Kajak Autor/allikas: Erakogu
Kardisport

Möödunud nädalavahetusel Prantsusmaal Le Mansis toimunud kardispordi maailmakarikavõistlustel saavutas esikoha Markus Kajak, kes tegi sellega Eesti kardispordi ajalugu.

Reedel peetud kvalifikatsioonsõidud toimusid neljas alagrupis. Kõik eestlased olid erinevates sõitudes – Kajak näitas oma alagrupis teist, Meryl Peldes 14. ning Aleksander Uusneem 23. ringiaega. Nelja ajasõidu kokkuvõtvates tulemustes paiknes Kajak kuuendal, Peldes 53. ning Uusneem 92. kohal.

Laupäeval jagati sõitjad kaheks võistlusgrupiks, mille sees omakorda veel A-D alagruppideks. Kajak startis ühel korral esikohalt ja kaks korda teiselt positsioonilt, kuid finišeeris kõik kolm eelsõitu liidripositsioonil. Peldes kogus eelsõitudest 16., üheksanda ning 17. koha punktid ning Uusneem lõpetas sõidud  29., kümnendal ja 12. positsioonil. Kajak ja Peldes kvalifitseerusid Super Heat'idesse.

Pühapäeval toimunud Super Heat'id sõideti samuti kahes võistlusgrupis. Kajak saavutas oma grupis esikoha ning Peldes lõpetas 18. positsioonil. Finaalsõitu pääsesid 36 sõitjat, kelle hulgas ainsa eestlasena oli Markus Kajak.

"Peale eelsõite ja Super Heat'i hakkas närv tunda andma, kuid püüdsin end enne finaali maha rahustada, et jääksin võimalikult rahulikuks, tunnistas Kajak.

Kajak startis finaalsõitu teiselt positsioonilt ning väliskurvist. Suurepärase stardi järel tõusis ta kohe liidripositsioonile ning pikendas edumaa konkurentidega pea kahesekundiliseks. Sõidu keskel suutis Arthur Lehouck kiireimate ringidega vahe Kajakuga vähendada 0,3 sekundini, mille järel tõstis eestlane tempot ning lõpetas sõidu ka liidripositsioonil. Kajaki sõnul oli suureks abiks ka koostöö mehaanikuga raja kõrvalt, mistõttu ei pidanud ta ise taha vaatama ja sai täielikult keskenduda.

Kajak näitas head hoogu juba kaks nädalat varem samal rajal toimunud eelvõistlusena peetud Grand Prix Karting võistlusel, mistõttu oli kiirus ootuspärane. "Ise olen väga õnnelik ja meeleolu on super," rõõmustas Kajak. ",Tiimiga koostöö sujus väga hästi, suur kummardus ja tänusõnad neile!"

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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