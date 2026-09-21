Evenepoel tuli neljandat korda temposõidu maailmameistriks

Pariisi olümpiavõitja läbis 39,2 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 44.53,13, tema keskmiseks kiiruseks jäi 52,4 km/h. Lähim konkurent oli itaallane Filippo Ganna, kes kaotas võitjale aga 57,31 sekundiga (keskmine kiirus 51,308 km/h). Kolmanda koha sai prantslane Paul Seixas, kes jäi Evenepoelist minuti ja 13,04 sekundi kaugusele (51,016 km/h).

26-aastasest Evenepoelist sai esimene mees, kes neljal järjestikusel MM-il temposõidus kulla võitnud. "See on imeline saavutus. Mu eesmärk oli loomulikult siia tulla ja neljandat korda võita, see motiveeris mind," sõnas suurepärane belglane. "Mul oli terve sõidu vältel hea tunne, päris hea viis MM-i alustada. Nüüd on paar päeva puhkust ja nautimist, aga siis peab edasi töötama."

Naiste seas saavutas esikoha Marlen Reusser, kelle ajaks jäi 50.24,44 (46,660 km/h). Heitlus teise koha nimel oli tihe, aga peale jäi britt Zoe Bäckstedt (+0.40,11; 46,049 km/h), kes edestas Franziska Kochi (+0.45,54; 45,968 km/h) veidi enam kui viie sekundiga. Esikolmikust jäi esimesena välja Elisa Longo Borghini (+0.50,3; 45,897 km/h).

Ann-Christine Allik saavutas 47 lõpetaja konkurentsis 29. koha, kaotades võitjale viie minuti ja 46,7 sekundiga (41,861 km/h). "Enda kohta tegin kindlasti hea sõidu. Rada oli tehniliselt raske ning kuna hakkasin temposõitu alles sel aastal sõitma, oli see minu jaoks muidugi väljakutsuv," ütles Allik. "Sellegipoolest tegin enda kohta tugeva sõidu, kindlasti hooaja parima. Melu raja ääres oli vägev."

Selle nädala alguses peetakse nooremate võistlusklasside temposõidud, grupisõidud peetakse nädala lõpus. Eestis esindavad neis lisaks Allikule veel Janika Lõiv ja Aidi Gerde Tuisk. "Grupisõitu ootan ikka ootusärevuse ja elevusega. Õnneks sain augustis Belgias natuke suures pundis sõitmise kogemust. Kindlasti tuleb väga raske," ütles Allik.

Esmaspäeval lähevad kuni 23-aastaste naiste temposõidus teele Elisabeth Ebras ja Laura Lizette Sander. Õhtul sõidavad kuni 23-aastaste meeste temposõidus Frank Aron Ragilo ja Romet Pajur.