X!

Evenepoel tuli neljandat korda temposõidu maailmameistriks

Jalgrattasport
Remco Evenepoel
Remco Evenepoel Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Belgia rattatäht Remco Evenepoel saavutas pühapäeval Montrealis toimunud jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistlustel temposõidus esikoha, naiste seas võidutses šveitslanna Marlen Reusser.

Pariisi olümpiavõitja läbis 39,2 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 44.53,13, tema keskmiseks kiiruseks jäi 52,4 km/h. Lähim konkurent oli itaallane Filippo Ganna, kes kaotas võitjale aga 57,31 sekundiga (keskmine kiirus 51,308 km/h). Kolmanda koha sai prantslane Paul Seixas, kes jäi Evenepoelist minuti ja 13,04 sekundi kaugusele (51,016 km/h).

26-aastasest Evenepoelist sai esimene mees, kes neljal järjestikusel MM-il temposõidus kulla võitnud. "See on imeline saavutus. Mu eesmärk oli loomulikult siia tulla ja neljandat korda võita, see motiveeris mind," sõnas suurepärane belglane. "Mul oli terve sõidu vältel hea tunne, päris hea viis MM-i alustada. Nüüd on paar päeva puhkust ja nautimist, aga siis peab edasi töötama."

Naiste seas saavutas esikoha Marlen Reusser, kelle ajaks jäi 50.24,44 (46,660 km/h). Heitlus teise koha nimel oli tihe, aga peale jäi britt Zoe Bäckstedt (+0.40,11; 46,049 km/h), kes edestas Franziska Kochi (+0.45,54; 45,968 km/h) veidi enam kui viie sekundiga. Esikolmikust jäi esimesena välja Elisa Longo Borghini (+0.50,3; 45,897 km/h).

Ann-Christine Allik saavutas 47 lõpetaja konkurentsis 29. koha, kaotades võitjale viie minuti ja 46,7 sekundiga (41,861 km/h). "Enda kohta tegin kindlasti hea sõidu. Rada oli tehniliselt raske ning kuna hakkasin temposõitu alles sel aastal sõitma, oli see minu jaoks muidugi väljakutsuv," ütles Allik. "Sellegipoolest tegin enda kohta tugeva sõidu, kindlasti hooaja parima. Melu raja ääres oli vägev."

Selle nädala alguses peetakse nooremate võistlusklasside temposõidud, grupisõidud peetakse nädala lõpus. Eestis esindavad neis lisaks Allikule veel Janika Lõiv ja Aidi Gerde Tuisk. "Grupisõitu ootan ikka ootusärevuse ja elevusega. Õnneks sain augustis Belgias natuke suures pundis sõitmise kogemust. Kindlasti tuleb väga raske," ütles Allik.

Esmaspäeval lähevad kuni 23-aastaste naiste temposõidus teele Elisabeth Ebras ja Laura Lizette Sander. Õhtul sõidavad kuni 23-aastaste meeste temposõidus Frank Aron Ragilo ja Romet Pajur.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

13:08

Evenepoel tuli neljandat korda temposõidu maailmameistriks

20.09

Tiimikaaslast lahti vedanud Tamm napsas Hiinas ise esimese võidu

19.09

Tarassov: jalga oli kindlasti, et esimest kohta otsida

19.09

Tartu Rattamaratoni võitis belglane, teise koha sai Tarassov

18.09

"Spordipühapäev" lahkab Eesti võrkpalli hetkeseisu

17.09

Tartu Rattamaraton toob starti tugevad gravel-sõitjad ja vormel-1 piloodi

16.09

Ebras lõpetas Saksamaal vigastuspausi

13.09

Enric Mas teenis karjääri esimese suurtuuri võidu

12.09

Rattamaratonide sarja üldvõitjaks tulid Kivistik ja Leinonen

12.09

Mas kindlustas sisuliselt Vuelta üldvõidu

12.09

Evenepoel võitis MM-i eel olulise ühepäevasõidu

11.09

Roglic ei jõudnud üldliider Masile lähemale

10.09

Vuelta temposõidul võidutses Küng, Roglic kerkis teiseks

10.09

Lahtine sõit segas kaarte, kuid Vahtra sprintis end siiski kümne sekka

09.09

Brennan saavutas karjääri esimesel suurtuuril viienda võidu

09.09

Mäeuibo jäi mäestlaskumise Prantsusmaa karikaetapil napilt esikolmikust välja

08.09

Matthew Brennan teenis tänavusel Vueltal neljanda etapivõidu

08.09

Ärm finišeeris Tšehhis peetud velotuuri finaaletapil esikümnes

08.09

Kaju näitas BMX-krossi Euroopa karikasarja etapil kõrget taset

08.09

Eliis Paas sõitis MM-il kahel korral esikümnesse

sport.err.ee uudised

15:57

Vinges hoos Kansas City Chiefs sai hooaja teise võidu

15:23

Van Tamm liitus Liepajaga

14:56

Martin Rump tuli 24 tunni sarja meistriks

14:22

Euroliiga esimese superkarika tõstis pea kohale Real

13:45

Mõlemad Eesti U-18 rannavollepaarid said EM-il 13. koha

13:08

Evenepoel tuli neljandat korda temposõidu maailmameistriks

12:31

Kajak tuli esimese eestlasena kardispordi MK-võitjaks

11:54

Hooaja esimeses Madridi derbis jäi peale Atletico

11:17

Malõgina kerkis maailma edetabelis karjääri kõrgeimale kohale

10:43

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

10:06

Eesti fitnessisportlased võitsid Põhjamaade meistrivõistlustel 20 medalit

09:34

Mustmaa avas Serbia kõrgliigas väravaarve

09:01

Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha MM-il

08:38

Tänak: tore oli jälle võistelda!

08:05

Drell tegi Leedu kõrgliiga debüüdis soliidse esituse

20.09

Napilt olümpialt eemale jäänud Seer alustab uue kelguga uut hooaega

20.09

Nädalavahetusel käivitus käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliiga

20.09

Kalju sai jagu varakult kümnekesi jäänud Tammekast Uuendatud

20.09

Olümpiapileti kindlustanud Topkin: äkki kolmas kord tuleb vähe paremini välja

20.09

Õed Kaasikud ootavad uuelt hooajalt stabiilsust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo