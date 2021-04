Tehva: Inglismaa lõhestunud ühiskond liideti tänu Superliigale ühtseks

"Nii Euroopa klubijalgpalliliidus kui UEFA-s tipptasemel väljatöötatud strateegiad on olnud õnneks edukad. Viimaste sündmuste valguses on märkimisväärne olnud see, et Inglismaa lõhestunud ühiskond on liidetud tänu jalgpalli suurele probleemile ühtseks. Sellega ei ole hakkama saanud ükski poliitik ja arvan, et see reaktsioon on olnud väga suureks abiks," kommenteeris Tehva Vikerraadiole.

"See kuidas Superliiga eestvedajate väikse grupp käitus, oli väga alatu ja reetlik. See põletas kõik sillad ega andnud võimalust normaalseteks läbirääkimisteks ning sellest tulenes ka säärane vastureaktsioon," lisas Tehva. "Maailma 12 parimat klubi ei kao ära ja neid kaasatakse ka tulevikus, aga paljud inimesed nende klubide eesotsas on end tohutult kompromiteerinud ja paljudel neist sellisel kujul jalgpallis kohta kindlasti enam ei ole."

"Jalgpallis on palju räägitud ühtsustundest ja seda loosungit on hakatud ka palju väärkasutama ning võib-olla minetas ta mingil määral ka enda tõsiseltvõetavuse. Tõsise kriisi foonil oli aga näha, et ühtsustunne, mis tugineb kultuurile ja väärtustele, tõi kõik osapooled koos välja alatult algatatud projekti vastu. Siin ei saa kedagi rohkem või vähem esile tuua. Sümbioos kõigest koos andis selle tulemuse."

Tehva usub, et edasi liikudes peab suutma ka andestada, ehkki põhiliste initsiaatorite puhul Kalju president jalgpallis suur tulevikku ei näe.

"Ei ole saladus, et paljudel juhtivklubidel on olnud meeletult suur kapitalivajadus ja kindlasti on COVID-kriis olnud väga suur faktor, aga lühiajaliste vajaduste pärast ei tohiks reeta 70 aastat ülesehitatud jalgpalli ökosüsteemi. Ma arvan, et siin selekteeritakse välja plaani initsiaatorid ja nende puhul on koostöö jätkumist raske näha. Siis on grupp inimesi, kes on olnud mõjutatud ja neile on võimalik andestada. Sport laiemalt ei tohi saada kahjustada. Peeglisse on põhjust vaadata kõigil – ka UEFA-l ja ECA-l."