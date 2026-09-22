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Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist

EM-finaalturniir
Sloveenia võrkpallikoondis
Sloveenia võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV
EM-finaalturniir

Võrkpalli meeste Euroopa meistrivõistluste viimases kaheksandikfinaalis sai Sloveenia jagu Serbiast 3:0 (25:14, 25:13, 25:22) ja tagas koha kaheksa tugevama hulgas.

Kui kahes esimeses geimis ei olnud serblastest Sloveeniale suurt vastast, siis kolmas geim kulges tasavägisemalt. Valdavalt juhtis napilt siiski Sloveenia ja viimane viigiseis tablool oli 19:19.

Seejuures on mõlema koondise peatreenerid endised Eesti koondise juhendajad: Sloveeniat tüürib itaallane Fabio Soli ja Serbiat rumeenlane Gheorghe Cretu.

Sellega said lõplikult paika ka veerandfinaalide paarid: Prantsusmaa - Rumeenia, Poola - Saksamaa, Belgia - Sloveenia ja Itaalia - Soome. Kohtumised peetakse teisipäeval-kolmapäeval.

Eesti võrkpallikoondis piirdus alagrupiturniiriga, kus teeniti kaks võitu Hollandi ja Soome üle, aga kaotused Serbiale, Taanile ja Belgiale tähendasid siiski, et kuue koondise konkurentsis tuli leppida viienda kohaga.

Võrkpalli Euroopa meister selgub Milanos laupäeval, 26. septembril.

Toimetaja: Siim Boikov

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Eesti mängud EM-il:

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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