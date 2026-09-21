Laura Lizette Sander saavutas MM-il 16. koha

Sander läbis 20,3 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 29 minutit ja 11 sekundit. Esikümnesse jõudmisest jäi tal puudu 20 sekundit.

Elisabeth Ebras lõpetas koondisekaaslasest veidi rohkem kui poolteist minutit hiljem ja sai 52 lõpetanu seas 34. koha.

Kuldmedali sai kaela austraallanna Felicity Wilson-Haffenden, kelle võiduajaks kujunes 27.40,11. Tema keskmine tempo oli 44 km/h. Wilson-Haffenden oli ühtlasi ainus, kes sõitis aja alla 28 minuti.

Hõbemedalile tuli hollandlanna Nienke Vinke (+0.28) ja pronksmedali teenis belglanna Luca Vierstraete (+0.45).

Esmaspäeva hilisõhtul selguvad medalivõitjad ka meeste U-23 vanuseklassi temposõidus, kus eestlastest stardivad Frank Aron Ragilo ja Romet Pajur.