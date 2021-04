Pohlak superliigast: seda on õigus tunnetada reetmisena

"Kaalume kõiki meie võimuses olevaid meetmeid, nii õiguslikke kui sportlikke, et seda ära hoida. Jalgpall põhineb avatud võistlustel ja sportlikel põhimõtetel, teistmoodi ei saa see olla," teatas UEFA pühapäeval.

Pohlak avaldas esmaspäeval ERR-ile antud intervjuus: "Me oleme täpselt samamoodi kriitilised ja ühineme selle loogikaga, et kuna jalgpall on siiani toiminud väga selgelt sellise kogukonna ja väärtuspõhise loogikaga, siis neid lahkulöömiskatseid, või pigem mitte katseid, vaid ähvardusi on varemgi olnud. Võtame seda samamoodi reetmisena. Suurklubid võlgnevad samamoodi ala populaarsuse või nende enda populaarsuse tänu rohujuuretasandil toimimisele ja tahta kogu kommertspool, mis võib ju tunduda, millest suurt osa genereerivad nemad, täiesti oma tahtele allutada, seda on õigus tunnetada reetmisena, lähtudes kultuuriruumist, kus jalgpall siiani toimtanud on."

Kas superliiga loomine võib olla hoopis Euroopa jalgpalli tippklubide taktikaline käik ehk mõtet polegi päriselt laual, aga sellega üritatakse UEFA-le survet avaldada? "Ma loodan väga, et see pigem on selline variant praegu ja ma isegi võib-olla lisaks mitte ainult UEFA-le, vaid UEFA-t moodustavatele kogukondadele survet avaldada," jätkas Pohlak. "Kui meenutada 2019. aasta maikuud, kui UEFA-s oli laual superliiga alternatiiv Meistrite liiga mängumudeli projekti näol, siis üritas UEFA tol hetkel seda toetada ja seal mindi Meistrite liiga mudeliga liigade nädalavahetuste mängupäevade peale, et läbi liiga genereerida täiendavat tulu, mida UEFA klubivõistlused muidu teinud ei ole, aga tol korral liigade ja rahvuslike alaliitude initsiatiivil, olen kasutanud väljendit, lükati see maha."

Superliiga initsiatiiv, millele on hetkel alla kirjutanud 12 asutajaklubi – AC Milan, Arsenal, Madridi Atletico, Chelsea, Barcelona, Milano Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Madridi Real ja Tottenham Hotspur – saaks plaanide kohaselt sisuliselt asendama praegust Meistrite liigat. Asutajaliikmete sõnul liitub uue kesknädalase võistlussarjaga selle esimeseks hooajaks eeldatavasti veel kolm meeskonda.