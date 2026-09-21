Sulgpallurid Õunmaa ja Üprus tulid Euroopa karikaetapil pronksile

Maailma edetabelis 117. kohal asuv Eesti paar sai võistluseks kolmanda paigutuse. Esimeses ringis alistasid nad Leedu paari Danielius Berzanskise ja Jore Kavaliauskaite 21:17, 21:19 ning teises ringis said jagu poolakatest Krzysztof Podkowinskist ja Julia Piwowarist 23:21, 21:11.

Veerandfinaalis pidasid Õunmaa ja Üprus tasavägise ja pika lahingu Malaisia paari Khai Zhe Pangi ja Jia Min Simiga. Eestlased tagasid koha nelja parema seas 21:19, 9:21, 23:21 võiduga. Poolfinaalis olid Eesti paaril vastas teise asetusega rootslased Max Svensson ja Sofia Strömwall, kellele jäädi alla 12:21, 10:21.

Õunmaa ja Üprus jäid seega kokkuvõttes jagama kolmandat kohta, mis tähistas ühtlasi nende karjääri parimat tulemust International Series taseme Euroopa karikaetapil.