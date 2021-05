Kolm Superliiga asutajaklubi kaitsesid ühispöördumises projekti

Reedel teatas Euroopa jalgpalliliit (UEFA), et on otsustanud karistada üheksat klubi, kes esialgselt soovisid Euroopa Superliigaga liituda. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Madridi Atletico ning Milano klubi Internazionale peavad UEFA otsusest lähtuvalt läbima "taasintegratsiooni", mis tähendab kumulatiivselt 15 miljoni euro suurust annetust, mis investeeritakse noorte jalgpalli kasuks, UEFA teatas reedel.

Samuti peetakse üheks hooajaks kinni viis protsenti klubide tulust Meistrite ja Euroopa liigadest ja tiimid on nõustunud maksma 100 miljonit eurot trahvi, kui osalevad UEFA volituseta võistlussarjades. Tiime trahvitakse veel 50 miljoni euroga, kui rikuvad klubide vahelist deklaratsiooni, mis sõlmiti pärast luhtunud katset luua 12-st tippklubist koosnev liiga.

"Need klubid tunnistasid oma vigu varakult ja on astunud samme, et näidata oma kahetsust ja pühendumust Euroopa jalgpalli tulevikuks," ütles UEFA president Aleksander Ceferin reedel. "Sama ei saa aga öelda klubide kohta, kes on siiani seotud Superliigaga ja UEFA tegeleb nende klubidega järgnevalt."

Superliiga asutajaklubid Madridi Real, Barcelona ning Juventus tegid laupäeval ühispöördumise, kus kaitsesid liiga ideed ning mõistsid hukka "talumatu" surve, mis neile UEFA poolt suunatud on.

"Asutajaklubid on kannatanud ja jätkuvalt kannatavad vastuvõetamatut kolmandate osapoolte survet, ähvardusi ja rünnakuid projektist loobuda," kirjutasid asutajaklubid ühispöördumises.

Tiimid lisasid, et neist oleks vastutustundetu projekt hüljata, aga nad on pärast laialdast vastukaja avatud projektile lähenemist uuesti läbi vaatama. "Me oleme täielikult teadlikud Superliiga projekti reaktsioonide mitmekesisusest ja samuti vajadusest mõelda taas põhjuste üle järele," kirjutasid tiimid.