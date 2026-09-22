Andres Petrov võitis snuukri koduse meistriliiga

Eesti snuukri meistriliiga võitis suurfavoriidi saatuses Andres Petrov, kes teenis esikoha kõigil viiel osaletud etapil, teenis 5000 punkti ja õiguse osaleda 2027. aasta Euroopa meistrivõistlustel.

Petrov alistas kolmel korral finaalis Denis Sokolovi, kes teenis kokkuvõttes 3460 punktiga teise koha. Ainsal etapil, kus Petrov ei osalenud, oli Sokolov võidukas. Kolmanda koha sai 2440 punktiga Frank Ravoit.

Sellega pole snuukrihooaeg Eestis veel aga lõppenud, sest oktoobris on kavas Eesti meistrivõistlused kõigepealt kuue punase formaadis ja siis U-21 vanuseklassile. 1. novembril selgub ka Eesti meister klassikalises formaadis.