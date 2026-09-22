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Kihlveopettuse kahtlusega Maardu LM katkestab meistrivõistlustel osalemise

Jalgpall
Jalgpall

Eesti jalgpalli esiliigas olev Maardu Linnameeskond andis teisipäeval teada, et peatab osalemise meistrivõistlustel ja katkestas ka treeningud.

Neljapäeval, 10. septembril peatati 78. minutil jalgpalli esiliiga kohtumine FC Tallinna ja Maardu Linnameeskonna vahel, kuna kohtumisel lasus kihlveopettuse kahtlus.

Maardu võistkonda kahtlustatakse distsiplinaarmääruste rikkumises, muu hulgas aususe põhimõtete rikkumisest, otseselt või kaudselt panustamises osalemisest, mängukäigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest.

Neljapäeva õhtul läks Maardu Linnameeskond esiliigas vastamisi FC Tallinnaga ning Maardu läks teise poolaja alguses juhtima 2:1, kuid lubas seitsme minutiga endale lüüa kolm väravat ning põhjustas ka penalti. Peakohtunik Jagnar Jakobson tegi seepeale otsuse mäng lõpetada.

Eesti Jalgpalli Liit on määratnud distsiplinaaruurimise ajaks kolmele Maardu Linnameeskonnaga seotud inimesele jalgpallis tegutsemise keelu. Nendeks on peatreener Deniss Kovtun, kellega klubi on tänaseks ka lepingu lõpetanud ning pallurid Vladislav Tšurilkin ja Artjom Volkov.

"Jalgpalliklubi Maardu Linnameeskond peatab ajutiselt osalemise Eesti meistrivõistluste esimeses liigas, seoses 10. septembril toimunud kohtumise asjaolude uurimisega," teatas klubi teisipäeval.

"Klubi on tihedas koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga (EJL) ning osaleb kõigi juhtunu asjaolude selgitamise protsessis. Kuni menetluse lõpuni ei osale meeskond ametlikel matšidel ajutiselt ning peatatud on ka treeningprotsess."

1997. aastal asutatud klubi mängib oma praeguse nime all 2016. aastast. 2019. aastal tõusti klubi ajaloos esimest ja seni viimast korda kõrgliigasse, kus tuli aga leppida viimase kohaga ja uuesti väljalangemisega.

Toimetaja: Siim Boikov

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