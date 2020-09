Suusakoondise peatreener: meie järelkasv ei peaks sellepärast kannatama

Kolmapäeval avalikustati toimikud, mis on seotud Eesti suusatajate kaasusega Seefeldis, mis on seotud Mati Alaveriga. Kui šokeerivad on kogenud suusatreeneri jaoks need materjalid ja kas see mingil määral ka üllatab?

Ausalt öeldes ei ole ma neid materjale lugenud, sest ma ei taha endale negatiivseid emotsioone. Minu jaoks on ammu kõik läbi mõeldud ja see raamat on suletud. Need inimesed, kes ei ole siiamaani aru saanud, võib-olla siis saavad tänasest lugemisest.

Selle toimiku puhul tõstatub ka küsimus, milline on treeneri vastutus ja milline on sportlaste vastutus olukorras, kus toimub süstemaatiline dopingu tarvitamine. Milline on siin kogenud suusatreeneri seisukoht?

Minu jaoks on täiesti mõeldamatu.

Kas treeneri või sportlase perspektiivist?

Mõlemalt poolt. Selliste sportlastega ei oleks mul midagi peale hakata ja treenerina ei saaks ma endale sellist asja lubada. Isegi mõte ei lähe sinna.

Praegu on ajad edasi liikunud. Eesti suusatamine otsib teed edasi. Kas tänane teadmine muudab selle kõik raskemaks? Kas maine on rikutud?

Mis siin enam väga rikkuda on. Maine on selline nagu on. Aga Eesti suusatamine elab! Eesti suusatamises on treenerid, noored, kes tahavad edasi minna. Minul on ettepanek jätta see seljataha. Kui tahate seda arutada, arutage, võtke sealt välja suusatamine ja sport. Arutage inimest kui sellist - miks nad selle teguviisiga hakkama said? Aga tahaks pöörduda kõigi eestlaste poole, kes armastavad suusatamist ja tahavad panustada. Teil on see võimalus olemas kas oma sõna või teoga. Meie järelkasv ei peaks sellepärast kannatama.

Jaanus Teppan koondise peatreenerina on kindel, et tänasel päeval sellist pettust Eesti suusatamises ei toimu?

Tänasel päeval küll jah. Nii kaua kuni mina olen eesotsas.