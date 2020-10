Münchenis peetakse kohut doktor Schmidti sünge minevikuga kaasosalise üle

Lisaks Schmidtile on kohtu all veel neli inimest ja võimalikest kaasosalistest on Dirk Q ainus, keda lisaks spordiarstile endale pole pärast 18. märtsil toimunud arreteerimist vabastatud. Ta on ka ainus viisikust, kes pole juhtunu kohta mingeid selgitusi andnud, vahendab ARD spordisaade "Sportschau".

Süüdistuse kohaselt oli Dirk Q Schmidti lähedane abimees, kes näiteks 2015. aastal tõi Austriast Erfurti spetsiaalse külmiku, milles hoitakse patsientide verd. Lisaks olevat ta seadnud üles ka verevahetuspunkte ja osalenud vereülekannete tegemises.

Müncheni kohtus on juba ette mängitud pealtkuulatud telefonikõnet Schmidti ja Dirk Q vahel. See juhtus pärast seda, kui Dirk Q vaatas telekanali ARD dopinguteemalist filmi, kus veredopingust rääkis Austria suusataja Johannes Dürr.

"Ma ei taha paanikat tekitada, kuid see on keegi, kes võib kõik laiali laotada," ütles Dirk Q telefonikõnes. Lisaks räägiti sellest, kuidas rohkem tõendeid Schmidti kohta pole.

Korduvalt kohtu all olnud Dirk Q kahjuks räägib kindlasti tema kuritegelik taust. Paremäärmuslaste seltskonda kuulunud mees mõisteti 2008. aastal kahe inimese peksmise eest, kellest üks hiljem suri, kaheks aastaks vangi.