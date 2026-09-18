Kihlveopettuse kahtluse all oleva Maardu liigamäng lükati edasi
Tallinna FCI Levadia U21 ja Maardu Linnameeskonna vaheline Esiliiga kohtumine, mis oli plaanitud 19. septembrile, on lükatud edasi Maardu võistkonnaga seotud probleemide mahukuse ja 10. septembril katkestatud mängult saadud täiendava informatsiooni tõttu.
Neljapäeval, 10. septembril määrati kolmele Maardu Linnameeskonna esindusmeeskonna liikmele – peatreener Deniss Kovtunile ning mängijatele Artjom Volkovile ja Vladislav Tšurilkinile – distsiplinaaruurimise ajaks jalgpallis tegutsemise keelud, vahendab Jalgpall.ee.
Otsuse aluseks olid Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaarmääruse punktid, mis käsitlevad aususe põhimõtete rikkumist, otseselt või kaudselt panustamises osalemist, mängukäigu või tulemuse eelnevat fikseerimist ja teavitamiskohustust.
Sama päeva õhtul toimunud Esiliiga kohtumine FC Tallinna ja Maardu Linnameeskonna vahel peatati 78. minutil seoses kihlveopettuse kahtlustusega. Edasi lükati ka Maardu Linnameeskonna järgmine liigamäng JK Tallinna Kalevi vastu.
Toimetaja: Siim Boikov