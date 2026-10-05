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Panter sai Liepajast jagu ka teises mängus

Jäähoki
Tallinna HC Panter.
Tallinna HC Panter. Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Tallinna HC Panter alistas pühapäeval Optibet hokiliigas HK Liepaja lisaajal 4:3.

Panter jäi mängu alguses kaotusseisu, kuid Erik Nevolainen tõi avakolmandiku keskel tabloole 1:1 viigi ning sel seisul mindi ka esimesele vaheajale. Teisel kolmandikul viis kapten Andre Linde Panteri 2:1 juhtima ning kolmanda perioodi alguses suurendas Nevolainen oma teise väravaga eduseisu 3:1-le.

Mängu lõpp kujunes põnevaks. Liepaja vähendas ülekaalust vahe 2:3-le ning normaalaja viimastel minutitel, kui Panter mängis taas vähemuses ja Liepaja oli väravavahi välja vahetanud kuuenda väljakumängija vastu, õnnestus külalistel seis viigistada. Seega tuli võitja selgitada lisaajal, kus tõusis Panteri kangelaseks Linde, kes viskas otsustava värava ja kindlustas Panterile 4:3 võidu.

Pantrite väravas tegi hea mängu Georg Vladimirov, kes tõrjus 38 vastaste pealeviset.

Liigatabelis tõusis Panter nädalavahetuse kahe võiduga HK Mogo ja Kiievi Capitalsi järel kolmandaks.

Järgmine kohtumine ootab Pantreid ees 13. oktoobril Riias, kus minnakse vastamisi HK Prizma/RTU-ga.

Toimetaja: Henrik Laever

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