Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

Avavoorus Itaalia klubile Trentole kaotanud Neptunas pidi kolmapäeval teise kaotuse vastu võtma Saksamaa klubilt Chemnitzilt, kellele jäädi võõrsil alla 84:93 (15:31, 24:26, 27:18, 18:18).

Drell ladus üleplatsimehena Chemnitzi korvi 21 punkti (kahesed 5/5, kolmesed 3/5, vabavisked 2/3). Tema arvele kogunes veel kuus lauapalli ja üks resultatiivne sööt, aga ka viis pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Samuti kaotusega alustanud Kristian Kullamäe ja Cluj-Napoca võtsid teises voorus kodusaalis 98:92 (21:27, 19:23, 29:19, 29:23) võidu Itaalia klubi Venezia üle.

Eestlane panustas võitu 13 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), haaras lauast neli palli, jagas kolm tulemuslikku söötu ning sooritas kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Võitjate resultatiivseim oli 26 punkti toonud Javonte Smart.