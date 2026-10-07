Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks
Eesti korvpallikoondislase Henri Drelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai EuroCupi alagrupiturniiril teise järjestikuse kaotuse.
Avavoorus Itaalia klubile Trentole kaotanud Neptunas pidi kolmapäeval teise kaotuse vastu võtma Saksamaa klubilt Chemnitzilt, kellele jäädi võõrsil alla 84:93 (15:31, 24:26, 27:18, 18:18).
Drell ladus üleplatsimehena Chemnitzi korvi 21 punkti (kahesed 5/5, kolmesed 3/5, vabavisked 2/3). Tema arvele kogunes veel kuus lauapalli ja üks resultatiivne sööt, aga ka viis pallikaotust ja kolm isiklikku viga.
Samuti kaotusega alustanud Kristian Kullamäe ja Cluj-Napoca võtsid teises voorus kodusaalis 98:92 (21:27, 19:23, 29:19, 29:23) võidu Itaalia klubi Venezia üle.
Eestlane panustas võitu 13 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), haaras lauast neli palli, jagas kolm tulemuslikku söötu ning sooritas kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Võitjate resultatiivseim oli 26 punkti toonud Javonte Smart.
Toimetaja: Henrik Laever