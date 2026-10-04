Kohalikus hokiliigas pandi litter mängu
Laupäeval alanud Eesti jäähoki kõrgliiga esimestes kohtumistes teenisid võidud SK Viru Sputnik ja HC Everest.
Tiitlikaitsja Sputnik alistas hooaja avamängus mulluse finaalivastase Narva PSK tulemusega 2:1. Mõlemad võitjate väravad viskas Maksim Tsaltsev.
Teises kohtumises sai HC Everest võitluslikus mängus 5:4 jagu Välk 494-st. Kaks väravat viskasid võitjate kasuks Hubert Szarzynski ja Andrei Paršin.
Unibet hokiliiga järgmised kohtumised peetakse 10. ja 11. oktoobril.
Toimetaja: Siim Boikov