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Kohalikus hokiliigas pandi litter mängu

Jäähoki
Eesti jäähoki kõrgliiga
Eesti jäähoki kõrgliiga Autor/allikas: Julia Sevastjanova
Jäähoki

Laupäeval alanud Eesti jäähoki kõrgliiga esimestes kohtumistes teenisid võidud SK Viru Sputnik ja HC Everest.

Tiitlikaitsja Sputnik alistas hooaja avamängus mulluse finaalivastase Narva PSK tulemusega 2:1. Mõlemad võitjate väravad viskas Maksim Tsaltsev.

Teises kohtumises sai HC Everest võitluslikus mängus 5:4 jagu Välk 494-st. Kaks väravat viskasid võitjate kasuks Hubert Szarzynski ja Andrei Paršin.

Unibet hokiliiga järgmised kohtumised peetakse 10. ja 11. oktoobril.

Toimetaja: Siim Boikov

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