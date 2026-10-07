Vene suusatäht Korosteljov lubatakse MK-etappidele

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) uuendas oma nimekirja agressorriikide sportlastest, kes lubatakse nn neturaalsetena tagasi rahvusvahelistele võistlustele.

FIS-i nimekiri neutraalsetest individuaalsportlastest on kasvanud 46 nimele ning oktoobri alguses lisati sinna veel kümmekond sportlast, aga mõni päev hiljem kaasati nimekirja ka Milano Cortina taliolümpial suusavahetusega sõidus neljanda koha saanud Saveli Korosteljov.

Rahvusvaheline suusaliit muutis septembri alguses agressorriikide sportlastele kehtestatud piiranguid. Kui varasemalt pidid Venemaa ja Valgevene sportlased läbima märksa põhjalikuma taustakontrolli, siis nüüdsest piisab ainult neutraalsuse kinnitamisest. Lisaks võeti maha piirang võimuorganite ehk näiteks Moskva CSKA ja Dünamoga seotud sportlastele osas.

FIS-i uues nimekirjas on kokku 83 nime, kellest 37 on taustatiimi liikmed. Kokku on nimekirjas 67 venelast ja 16 valgevenelast. Suurematest nimedest pole võistlustele lubatud näiteks murdmaatähti Aleksandr Bolšunovit ning Veronika Stepanovat. Mõlemad on avalikult toetanud Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Murdmaasuusatamise maailma karika sarja hooaeg algab 27. novembril Rukal. Veebruaris ja mais toimuvad Falunis ka maailmameistrivõistlused.