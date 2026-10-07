Levadia võidus sai jala valgeks üheksa erinevat mängijat

Levadia alistas kaheksandikfinaalis Keila JK 10:0. Premium liiga liidermeeskond lõi mõlemal poolajal viis väravat ning jala sai valgeks lausa üheksa erinevat mängijat.

Kaks väravat skooris Enock Otoo ning ühe tabamuse lisasid Mollo Bessala, Robert Kirss, Joao Pedro, Fjodor Rodionov, Aleksei Tšernjakov, Alexey Sažin, Karl Kompus ja Aleksandr Zakarliuka.

Levadia kõrval on kaheksa parema hulka jõudnud ka Narva Trans, Nõmme United, FC Elva, Tartu Tammeka, FC Kuressaare ja Harju Laagri.

Karikakaitsja Tallinna FC Flora kohtub 22. oktoobril 1/16-finaalis Tallinna Kalevi U-21 võistkonnaga. Selle kohtumise võitja läheb kaheksandikfinaalis vastamisi Tartu Welcoga.