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Rangersi võiduseeria pikenes kolmele mängule

Jäähoki
Vasakult: Igor Šestjorkin, J.T. Miller ja Gabe Perreault.
Vasakult: Igor Šestjorkin, J.T. Miller ja Gabe Perreault. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL tõusis idakonverentsis esikohale New York Rangers.

Rangers teenis kolmanda järjestikuse võidu kodusel Madison Square Garden'il, kus sai Utah Mammothist jagu 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). Võitjate poolel jõudsid sihile Vladislav Gavrikov, Gabe Perreault, J.T. Miller ja Eeli Tolvanen. Üle-eelmises mängus värava visanud Rangersi puurivaht Igor Šestjorkin sai seekord 28 tõrje kõrval kirja ühe väravasöödu.

Eelmise hooaja finalist Vegas Golden Knights korjas ühe kaotuse kõrvale teise võidu, alistades võõral jääl Vancouver Canucksi 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Mitch Marner viskas teisel perioodil oma hooaja avavärava, misjärel aitasid võitu vormistada Victor Olofsson ja Marc Gatcomb.

Florida Panthersi kõik kolm senist mängu on saanud lõpplahenduse lisaajal. Läinud ööl tuli neil vastu võtta teine järjestikuse kaotus, kui võõrsil jäädi 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) alla Anaheim Ducksile. Kodumeeskonna võiduvärava viskas 46 sekundit enne lisaaja lõppu Mikael Granlund.

Ülejäänud tulemused:

Seattle Kraken - Calgary Flames 6:1
Detroit Red Wings - Winnipeg Jets 2:3

Toimetaja: Henrik Laever

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