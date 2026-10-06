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Slaalomi valitseja Shiffrin keskendub uuel hooajal teistele aladele

Mäesuusatamine
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Mäesuusatamine

Slaalomis karjääri jooksul 73 MK-etapivõitu teeninud USA mäesuusakuulsus Mikaela Shiffrin kavatseb uuel hooajal keskenduda suur- ja ülisuurslaalomile.

31-aastane ameeriklanna võitis tänavu Milano Cortina olümpiamängudel slaalomis OM-kulla ning domineeris seda võistlusala MK-sarjas täielikult, kui võitis kümnest võistlusest üheksa. Oma karjääri 110 MK-võidust 73 on Shiffrin teeninud just slaalomis.

Shiffrin rääkis teisipäeval sotsiaalmeedias, et aastate jooksul on teda karjääri jooksul motiveerinud uudishimu. "Praegu tunnen seda uudishimu suur- ja ülisuurslaalomi vastu. See hooaeg saab olema täis avastusi. Kavatsen sõita vähem slaalomit, aga see ei tähenda ilmtingimata, et mitte ühtegi slaalomit," sõnas ameeriklanna, kes jätab hooaja esimesed kaks slaalomisõitu Soomes Levis ja Austrias Gurglis vahele.

Pärast kolmandat OM-kulda rääkis Shiffrin tänavu kevadel, et kavatseb oma võistluskalendrit muuta. "Tunnen, et mu karjääris tuleb üleminekuperiood, aga mida see täpselt tähendab, ei oska ma veel öelda," ütles Shiffrin pärast Milano Cortina mänge. "Puhtalt tulemustele mõeldes oleks kõige loogilisem valik sõita ainult slaalomit: aga tunnen, et jääda sinna, kus olen kõige edukam ning mitte võtta riske ja usaldada oma uudishimu tähendaks kiiret teekonda karjääri lõpu poole," lisas ta siis.

MK-hooaeg algab Austrias Söldenis, kus naised sõidavad 24. oktoobril suurslaalomit. Shiffrini esimene slaalom on kavas 29. novembril kodumaal Killingtonis.

Toimetaja: Anders Nõmm

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