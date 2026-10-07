WA avaldas aasta kergejõustiklaste kandidaadid

Nii parima meeskergejõustiklase kui ka naiskergejõustiklase kandidaate on kümme. Novembri keskel valitakse mõlemast kategooriast välja kolm paremat ning võitjad selguvad 29. novembril Monacos toimuval galaüritusel.

Meestest kandideerivad USA sprinter Kenneth Bednarek, Sloveenia kettaheitja Kristjan Ceh, Itaalia kaugushüppaja Andy Diaz Hernandez, Brasiilia tõkkejooksja Alison dos Santos, Rootsi teivashüppaja Armand Duplantis, Botswana jooksja Collen Kebinatshipi, Suurbritannia jooksja Josh Kerr, Sri Lanka odaviskaja Rumesh Tharanga Pathirage, Keenia maratoonar Sabastian Sawe ja USA tõkkejooksja Ja'Kobe Tharp.

Naistest kandideerivad Etioopia maratoonar Tigst Assefa, USA kuulitõukaja Chase Jackson, USA sprinter Melissa Jefferson-Wooden, Keenia maratoonar Agnes Ngetich, Dominikaani Vabariigi tõkkejooksja Marileidy Paulino, Hispaania käija Maria Perez, Kanada vasaraheitja Camryn Rogers, USA tõkkejooksja Masai Russell, Šveitsi jooksja Audrey Werro ja Hiina odaviskaja Yan Ziyi.

Möödunud aastal valiti parimaks meestest Duplantis ja naistest USA jooksutäht Sydney McLaughlin-Levrone.