Gauff langes Pekingis ootamatult välja

Väikese üllatuse valmistas 13. asetusega belglanna Elise Mertens (WTA 19.), kes alistas kolmanda paigutusega Coco Gauffi (WTA 4.) 6:3, 6:3. Mertens oli eelmised viis omavahelist kohtumist kaotanud.

Gauff sai pärast eelmises ringis hiinlanna Sun Xinrani alistamist sotsiaalmeedias hulgaliselt rassistlike solvanguid ning tõdes kolmapäevase matši järel, et solvangud jätsid kaotusesse oma jälje.

"Ma ei hakka valetama, see on olnud üsna kurnav. Ma ei saa midagi muud teha, kui telefoni välja lülitada ja oma eluga edasi liikuda," nentis ameeriklanna. "Ma lihtsalt ei mänginud hästi. Oli palju asju, mida ma ei teinud hästi," lisas ta.

Mertensi järgmine vastane on kaheksanda asetusega Iga Swiatek (WTA 9.), kes võitis ameeriklannat Iva Jovicit (WTA 13.) 6:1, 6:3.

Kodupubliku ees mängiv Zheng Qinwen (WTA 54.) oli 6:1, 2:6, 6:4 parem Armeenia esindajast Alina Tšarajevast (WTA 118.). Hiinlanna läheb veerandfinaalis kokku kuuenda asetusega ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 7.), kes sai 6:2, 6:3 jagu ameeriklannast Ann List (WTA 30.).

Ülejäänud veerandfinaalides kohtuvad omavahel tšehhitarid Karolina Muchova (WTA 8.) ja Nikola Bartunkova (WTA 34.) ning venelannad Mirra Andrejeva (WTA 5.) ja Jekaterina Aleksandrova (WTA 28.).