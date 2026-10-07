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Russell peab Singapuris alustama stardirivi lõpust

Vormelisport
George Russell.
George Russell. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Vormel-1 sarjas sõitjate üldarvestuses teist kohta hoidev George Russell (Mercedes) alustab sel nädalavahetusel Singapuris toimuval etapil põhisõitu stardirivi lõpust.

Russell katkes eelmisel nädalavahetusel Malaisias mootoririkke tõttu. Kolmapäeval teatas Mercedese pealik Toto Wolff, et Russelli masinal tuleb jõuallikas välja vahetada ja seetõttu langetatakse britt Singapuris stardirivi lõppu. Karistus kehtib ainult pühapäevases põhisõidus ning mitte laupäevases sprindisõidus.

"Russellile määratud karistus tekitab nördimust, arvestades seda, kuidas ta eelmisel nädalavahetusel sõitis ja millist lõppkohta ta oleks väärinud," ütles Wolff. "Kahjuks kuuluvad sellised asjad meie spordi juurde. Meie eesmärk on anda talle parim võimalik masin ja kõik võimalused, et ta saaks kõrge koha nimel võidelda," lisas Wolff.

Singapuri ringrajal on möödasõidu tegemine pigem keeruline, mistõttu võib Russellile määratud karistus saada MM-tiitli väljaselgitamisel määravaks. Russell kaotab sõitjate üldarvestuses liidrile, tiimikaaslasele Kimi Antonellile 84 punktiga ning pärast Singapuri GP-d jääb hooaja lõpuni veel vaid kuus etappi.

Toimetaja: Henrik Laever

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