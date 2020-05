Kelly Sildaru: olen nüüd iseenda peremees

Kelly Sildarul on selja taga keeruline, aga huvitav aasta. Õnnestus võita medal noorte olümpial, samuti noppida kaks medalit X-mängudelt. Ent MK-hooaeg jäi lünklikuks, Dew Tour samuti suures osas vahele ja hooaja lõpu rikkus viirusepandeemia. Koolis on saanud 11. klassi lõpetav Sildaru samas rohkem käia, mis teeb talle heameelt.

Teed treenerist isaga on veebruaris täisealiseks saanud vigursuusatajal lahku läinud, treeningutel toetab Mihkel Ustav, aga suure osa otsustest teeb Sildaru ise. "Kui varem oli mingil määral isa see boss, siis nüüd olen mina see, kes otsuseid vastu võtab. Mihkel ongi rohkem see, kes kõrvalt vaatab. Eks ta aitab otsustada ka mingil hetkel ja suunab, et aga pigem ongi see, et ma olen iseenda peremees nüüd. See on minu jaoks positiivne olnud, et ma saan ise natuke rohkem otsustada nüüd ja olla iseseisvam," selgitas Sildaru ERR-ile.

Suurem iseseisvus tähendab samas, et ka tähelepanukoormat tuleb ise endal vedada ning aasta naissportlase tiitli laureaadina on tema tegemised teravdatud tähelepanu all. "Pigem väga ei keskendu sellele, pigem teen oma asja, seda mida ma naudin. Eks mingil määral see ikka läheb korda, mida teised inimesed arvavad, aga ma üritan sellele mitte väga keskenduda, vaid pigem ikkagi rohkem endale."

Hooaja alguses jättis Sildaru MK-etappe kooli tõttu vahele, hooaja lõpp jäi poolikuks koroonaviiruse tõttu. Kas see jätab vormile jälje ja mis edasi saab? "Kõiki neid asju on väga raske hinnata. See oli ka väga kurb, et see viimane MK-etapp ära jäi, sest ma väga tahtsin sinna minna ja pärast seda oleks ka olnud viimane treeninglaager veel. Aga mis puutub sellesse, mis nüüd ees ootab, siis tavaliselt see ettevalmistus ongi kevadeti ja suve jooksul. Kevadel siin mingit treeninglaagrit ei saanud teha, ja eks nüüd siis näis, et mida see suvi toob."

On spekuleeritud ka küsimustega, kas noor suusataja üldse enam tippspordis jätkab ja kui tõsiselt näiteks olümpiamängudeks valmistub. Siinkohal tunnistab Sildaru, et tõesti, olümpiamõtted on praegu tagaplaanil. "Praegu ma pole olümpiamängude peale väga mõtlema hakanud. Ma kõigepealt üritan 12. klassi ära lõpetada ja siis mul jääb veel natuke rohkem kui pool aastat ette valmistuda, et siis ma olen n-ö koolist ka vaba, mul ei ole enam seda koolipinget ja saan sajaga ja rohkem keskenduda sellele. Ma praegu selle kõige peale nii väga ei mõtle, elan rohkem ikka hetkes."

Samas, spordiga lõpetamisest juttu veel ei ole. Suvised treeningplaanid on lahtised – aga selle põhjus on rohkem Euroopas veel möllav viirus kui midagi muud. "Mul mingeid plaane ja mõtteid on, aga praegu on konkreetselt väga raske midagi öelda. Eks aeg näitab."